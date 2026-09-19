快打旋風招牌髮型變爆米花桶 AMC電影院限定推出
看電影吃爆米花不稀奇，這次可以直接把爆米花「頂」在頭上。真人版《快打旋風》（Street Fighter）即將上映，美國AMC電影院推出限定爆米花桶，把人氣角色蓋爾（Guile）的招牌金色平頭直接做成爆米花容器，不只可以裝滿爆米花，還能整頂戴在頭上，特殊造型曝光後迅速引起話題。
在電影中飾演蓋爾的WWE摔角明星寇帝羅茲（Cody Rhodes），17日親自示範這款爆米花桶。他將巨大的金色平頭造型爆米花桶戴在頭上，爆米花就裝在「頭髮」的位置，飾演肯（Ken）的諾亞森迪尼奧（Noah Centineo）及春麗（Chun-Li）的梁愷昕（Callina Liang）還直接伸手從他頭頂拿爆米花吃。
羅茲在影片中一本正經介紹這款商品，形容它符合人體工學、也符合空氣力學。爆米花桶外型仿照蓋爾最具辨識度的高聳金色平頭，「頭髮」上方就是盛裝爆米花的空間，同時也能像帽子或頭盔一樣戴在頭上。
蓋爾是《快打旋風》系列的經典角色之一，一頭幾乎垂直向上的金色平頭多年來都是角色標誌。真人版電影中，羅茲也保留這項特色，官方釋出的角色宣傳照中，他穿著軍綠色背心、迷彩褲，甚至拿著梳子整理招牌平頭，如今這個髮型更直接變成電影周邊商品。
新版《快打旋風》改編自卡普空（Capcom）同名電玩，故事背景設定在1993年，描述疏遠已久的隆與肯受到春麗邀請，參加世界格鬥大賽，卻逐漸捲入背後的陰謀。
目前AMC尚未公布這款蓋爾爆米花桶的售價、容量及確切開賣日期，但已確認為AMC限定商品。《快打旋風》預售票將於9月21日開賣，電影預定10月16日在美國上映。
AMC推出的是以蓋爾招牌金色平頭為造型的限定爆米花桶，外觀直接還原角色髮型，既能盛裝爆米花，也能像帽子一樣戴在頭上。 由在電影中飾演蓋爾的WWE摔角明星寇帝羅茲親自示範，他把爆米花桶戴在頭上，還讓飾演肯與春麗的演員直接從頭頂拿爆米花吃。 AMC尚未公布這款爆米花桶的售價、容量與確切開賣日，但已確認是AMC限定商品；電影預售票將於9月21日開賣，美國上映日為10月16日。
精華 FAQ
AMC推出的是以蓋爾招牌金色平頭為造型的限定爆米花桶，外觀直接還原角色髮型，既能盛裝爆米花，也能像帽子一樣戴在頭上。
由在電影中飾演蓋爾的WWE摔角明星寇帝羅茲親自示範，他把爆米花桶戴在頭上，還讓飾演肯與春麗的演員直接從頭頂拿爆米花吃。
AMC尚未公布這款爆米花桶的售價、容量與確切開賣日，但已確認是AMC限定商品；電影預售票將於9月21日開賣，美國上映日為10月16日。
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爆米花直接裝頭上 《快打旋風》蓋爾招牌髮型變爆米花桶
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