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酒醉女被棄高速公路遭多輛車撞死 Uber判賠4000萬元

編譯組／綜合報導
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年輕女子於73號高速公路上被一名Uber司機遺棄在車流附近，隨後遭車輛撞擊身亡。...
年輕女子於73號高速公路上被一名Uber司機遺棄在車流附近，隨後遭車輛撞擊身亡。法官裁定Uber必須向其父母支付4000萬美元。（取自Pexels）

信使子（Mercury News）報導， 法官裁定Uber必須向一名23歲女子的父母支付4000萬美元。該女子於2023年在73號高速公路上被一名共乘服務（ride-share）司機遺棄在車流附近，隨後遭車輛撞擊身亡。

退休法官斯通（Richard A. Stone）在裁定向艾米麗·諾曼丁-帕克（Emily Normandin-Parker）的父母各賠償2000萬美元的同時，還嚴厲質疑了這家共乘服務公司對乘客安全的處理方式。

「希望Uber能從這起悲劇中吸取教訓，並據此修改相關政策和程序，」法官寫道，「若Uber未能做到這一點，其重蹈覆轍的做法無疑將面臨巨大的風險。」

艾米麗的父母表示，看到這一明確警告後感到如釋重負。

Uber官員在一份書面聲明中表示，他們不同意這一裁決，稱儘管尊重仲裁程序，但仲裁員將那晚的悲劇事件的法律責任歸咎於Uber是錯誤的。

2023年8月12日，艾米麗與朋友外出消遣一晚後，叫了一輛Uber回家。根據仲裁過程中提交的證據顯示，她的朋友在車程中嘔吐，Uber司機Vu Tran隨後在73號高速公路靠近MacArthur匝道處靠邊停車，並於凌晨1時左右停在了一個「分流三角區」（gore point），即高速公路車道與匝道分岔或匯合處的三角形區域。

證據顯示，司機要求乘客支付清潔費，並命令這兩名醉酒的年輕女子下車。據報導，艾米麗被遺棄在高速公路車道旁，隨後被多輛車撞擊身亡。

代表艾米麗父母的律師表示，他對Uber仍拒絕為這名年輕女子的死亡承擔責任感到失望，表示仲裁裁決應成為對Uber的明確警告。艾米麗的父母還對Uber最初竭力阻止他們公開談論仲裁裁決一事感到憤怒。

父母描述2022年畢業於洛杉磯加大（UCLA）的作家兼音樂人艾米麗，為一位富有同理心的年輕女性。他們回憶起她「勇敢無畏」，擁有「極具感染力的笑聲」。

家屬表示，他們計畫將仲裁裁決所得款項用於資助「艾米麗·諾曼丁-帕克基金會」（Emily Normandin-Parker Foundation），這是他們在女兒去世後為紀念她而設立的。父母表示，該基金會旨在為受害者發聲、追究企業責任，並讓共乘服務行業內存在的問題得到關注。

精華 FAQ

  • 因為法官認定，Uber司機在2023年8月將一名醉酒女乘客棄置於73號高速公路分流三角區附近，最終她遭多輛車撞擊身亡，Uber因此須負賠償責任。

  • 證據顯示，乘客在車內嘔吐後，司機Vu Tran要求支付清潔費，並把兩名醉酒女子趕下車，還把車停在高速公路車道與匝道分岔處附近，釀成悲劇。

  • 他們計畫將賠償所得用於支持「艾米麗·諾曼丁-帕克基金會」，希望藉此為受害者發聲、追究企業責任，並讓共乘服務安全漏洞受到更多關注。

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