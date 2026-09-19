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去年AI機器人掀熱度 TAITA年會今年挑戰量子運算

記者王湘涵／聖他克拉拉報導
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矽谷台美產業科技協會18日在科技組舉行年會記者會，介紹今年以量子運算為核心的議程...
矽谷台美產業科技協會18日在科技組舉行年會記者會，介紹今年以量子運算為核心的議程與活動內容。（記者王湘涵／攝影）

去年談人工智慧與智慧機器人，今年則直接挑戰量子運算矽谷台美產業科技協會（TAITA）18日公布2026年會內容。會長劉嘉寧（Servina Liu）表示，TAITA選題不希望只追逐當下熱門科技，而是希望往前看未來兩、三年的產業趨勢。今年將目光投向量子運算，也要探討台灣擅長的半導體與硬體製造，如何在下一波科技浪潮中與矽谷接軌。

TAITA會長劉嘉寧發布，矽谷台美產業科技協會2026年會將於10月3日在聖塔克...
TAITA會長劉嘉寧發布，矽谷台美產業科技協會2026年會將於10月3日在聖塔克拉拉舉行。（記者王湘涵／攝影）

TAITA去年年會以AI與智慧機器人為主題，獲得不少關注與回響。劉嘉寧說，今年團隊「更大膽」，決定挑戰連自己一開始都覺得艱深的量子運算，甚至笑稱有種「拿石頭砸自己的腳」的感覺。她表示，熱門題目通常已有很多人在談，「TAITA的任務，就是談未來兩、三年的趨勢。」今年年會將於10月3日在聖他克拉拉舉行，議題涵蓋量子運算、傳統運算、人工智慧及全球創新。

TAITA副會長許昊欽表示，在AI快速發展的矽谷，音樂能讓科技人在忙碌工作之外調...
TAITA副會長許昊欽表示，在AI快速發展的矽谷，音樂能讓科技人在忙碌工作之外調劑身心、建立連結。今年晚宴也將透過音樂串聯台灣與灣區工作者。（記者王湘涵／攝影）

量子運算聽起來離一般人很遠，但劉嘉寧認為，當這項技術要從實驗室走向實際應用，就會碰到台灣擅長的製造。新科技若要擴大規模，需要能將技術穩定做出來的製造夥伴，而台灣長年累積的半導體與硬體實力，也讓國際科技業者看到合作機會。

這項連結也反映在講者安排上。量子科技公司Qolab創辦人兼執行長Alan Ho將以「與台灣合作製造量子超級電腦」為題，探討如何借重台灣製造能力，讓量子科技走向規模化。Rigetti Computing量子製造副總裁Kameshwar Yadavalli則將談如何把實驗室裡的量子成果做得更大、更穩定；其他講者也將從電腦運算、醫療及投資等角度切入。

矽谷台美產業科技協會2026年會將於10月3日登場，今年聚焦混合量子與傳統運算，...
矽谷台美產業科技協會2026年會將於10月3日登場，今年聚焦混合量子與傳統運算，並邀請前經濟部長王美花擔任晚宴主題講者。（TAITA提供）

晚宴邀請前經濟部長王美花擔任主題講者，以「新AI時代：台灣科技繁景」為題，分享台灣近年科技產業發展及在全球AI與科技版圖中的機會與挑戰。劉嘉寧表示，希望與會者不只聽到矽谷最前端的科技，也能了解台灣最新產業趨勢，產生進一步合作契機。

除了科技交流，劉嘉寧將「台美連結、跨世代、跨領域」歸納為TAITA的方向。她表示，協會成立於2003年，長期扮演台灣與矽谷科技及產業交流的橋樑，除了專業科技交流，也希望凝聚不同世代的台美人社群，成為大家在矽谷的「第二個家」。

精華 FAQ

  • 劉嘉寧表示，TAITA不想只追逐當下熱門題目，而是要提前布局未來2、3年的產業趨勢，因此今年改聚焦量子運算，期待提供更前瞻的科技討論。

  • 劉嘉寧認為，量子技術若要從實驗室走向規模化與商用化，就需要穩定製造能力；台灣長年累積的半導體與硬體製造實力，正好能成為國際合作夥伴。

  • 年會將在10月3日於聖他克拉拉舉行，議題涵蓋量子運算、傳統運算、AI與全球創新，並邀請Qolab、Rigetti等講者，以及王美花分享台灣科技發展。

矽谷 量子運算

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