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魚缸、花瓶…都能裝 7-Eleven自帶容器日1.99元思樂冰裝到滿

記者王湘涵／聖利安住報導
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7-Eleven「自帶容器日」19日回歸，魚缸、花瓶、爆米花桶等只要符合尺寸及食...
7-Eleven「自帶容器日」19日回歸，魚缸、花瓶、爆米花桶等只要符合尺寸及食品安全規定，都能拿來裝思樂冰。（記者王湘涵／攝影）

喝思樂冰不一定要用杯子，這天魚缸、花瓶甚至腳踏車安全帽都可以！7-Eleven一年一度「自帶容器日」（Bring Your Own Cup Day）19日回歸，顧客只要帶著符合規定的容器到參與活動的7-Eleven、Speedway及Stripes門市，就能以1.99元裝滿任一現場供應的思樂冰（Slurpee）口味。活動僅限一天，每人限裝一個容器。

7-Eleven今年同樣鼓勵顧客發揮創意，官方點名的容器包括爆米花桶、腳踏車安全帽、魚缸及花瓶，甚至茶壺、獎盃或餅乾罐也能派上用場。7-Eleven食品與飲料資深副總裁布朗（Brandon Brown）表示，「自帶容器日」每年都在挑戰大家對「杯子」的定義，顧客的創意也總能帶來驚喜。

不過，想扛著超大水桶去裝思樂冰恐怕行不通，按照活動規定，自備容器必須乾淨、防水且不會滲漏，並能保持直立，最重要的是必須能放進門市設置的10吋圓形測量孔，確保容器能放在思樂冰機器下方；官方網站也提醒，容器須符合食品使用安全規定。

東灣一家7-Eleven門市內的思樂冰機台。7-Eleven「自帶容器日」19日...
東灣一家7-Eleven門市內的思樂冰機台。7-Eleven「自帶容器日」19日登場，顧客在參與活動門市自備符合規定的容器，即可以1.99元裝滿思樂冰。（記者王湘涵／攝影）

記者18日走訪灣區7-Eleven門市，店內思樂冰機台正常供應多種口味，現場可見可口可樂、櫻桃、Dr Pepper、Blue Raspberry及Mountain Dew等選擇。不過，各門市實際供應口味可能不同，19日優惠也僅限參與活動門市。

今年活動期間，Mountain Dew思樂冰也限時回歸，將Mountain Dew的柑橘風味做成冰沙。7-Eleven表示，顧客在自帶容器日可選擇門市當天供應的任何思樂冰口味，數量有限，售完為止。

精華 FAQ

  • 活動當天，顧客只要帶著符合規定的容器到參與門市，就能以1.99元裝滿任一現場供應的思樂冰口味；活動僅限1天，每人限裝1個容器。

  • 7-Eleven點名的創意容器包括爆米花桶、腳踏車安全帽、魚缸、花瓶、茶壺、獎盃與餅乾罐等，重點是要能符合活動規定並安全裝盛飲料。

  • 容器必須乾淨、防水、不會滲漏且能保持直立，還要能放進門市設置的10吋圓形測量孔，並符合食品使用安全規定，才能在機台下方使用。

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