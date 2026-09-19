美洲獅闖日落區民宅前院 警封街數小時抓獲 裝GPS追蹤項圈後野放

一隻幼年美洲獅周五闖進舊金山市日落區，引發相關部門的大規模行動。這隻美洲獅最終被安全麻醉並捕獲，隨後放歸野外。(舊金山動物照護與管制局)

一早拉開窗簾，竟看到一頭美洲獅從自家門前跑過。舊金山 外日落區18日上午上演驚險一幕，一頭年輕美洲獅出現在44街與Ulloa街附近住宅區，在民宅前院和街道間穿梭。舊金山警方和動物管理人員隨即封鎖附近區域，要求居民留在家中。經過數小時追蹤，最終以麻醉方式將其安全捕獲，未有人員受傷。

據了解，美洲獅約上午7時30分首先被居民發現。舊金山市緊急事務管理局隨後發出警報，提醒民眾避開44街與Ulloa街一帶。雖事發位置距舊金山動物園僅約兩個街區，但當局確認，這是一頭野生美洲獅，並非從動物園逃出。

附近居民拍攝的影片顯示，美洲獅一度快速穿過Vicente Street附近住宅的前院。居住在44街與Vicente Street附近的居民馬霍尼（Mark Mahoney）和艾瑞克森（Grace Erickson）表示，當時聽到鳥群突然發出猛烈叫聲，向窗外查看，才發現這隻「大貓」正穿過自家車道。

警方、舊金山動物照護與管制局、舊金山動物園以及加州 魚類及野生動物局人員陸續趕到現場。警方在周邊拉起封鎖線，並透過擴音器要求附近居民返回家中，不要靠近。

上午9時過後，動物管理人員帶著麻醉槍抵達。美洲獅一度躲到民宅附近，工作人員試圖靠近時，牠突然衝出並沿街奔跑，讓現場氣氛一度緊張。執法人員立即要求圍觀居民和媒體後退，美洲獅隨後再次躲入灌木叢。工作人員重新部署後，最終成功將其麻醉。

當局約上午11時宣布事件解除，美洲獅已交由州魚類及野生動物局人員照護，對附近居民不再構成威脅。

根據州野生動物官員後續公布的資料，這是一頭約2至3歲的年輕雄性美洲獅，體重約78磅。工作人員替牠進行初步健康檢查後，聖塔克魯茲美洲獅研究計畫研究人員還為其裝上衛星GPS追蹤項圈，隨後將牠帶回聖塔克魯茲山區的野外棲息地野放。

野生動物官員認為，這頭美洲獅可能正處於離開原生區域、尋找自己領地的階段。年輕雄性美洲獅成年後通常需要尋找新的活動範圍，但灣區棲息地受到城市、公路及其他開發切割，尋找適合領地並不容易。此次安裝GPS項圈後，研究人員也可繼續追蹤牠的移動路線。

32--年輕雄性美洲獅成年後通常需要尋找新的活動範圍，但在灣區棲息地尋找適合「領地」愈來愈不容易。(美國國家公園管理局)