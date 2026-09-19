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爭取時薪30元 舊金山市中心保安大罷工

記者李怡╱舊金山報導
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負責舊金山市中心重要辦公大樓安全工作的工會保安，在勞資雙方徹夜協商仍無法達成協議...
負責舊金山市中心重要辦公大樓安全工作的工會保安，在勞資雙方徹夜協商仍無法達成協議後罷工。(記者李怡╱攝影)

薪資、醫療福利談不攏，舊金山市中心保安18日清晨走上罷工線。負責Salesforce Tower、Salesforce Transit Center，以及555 California St.、101 California St.等市中心重要辦公大樓安全工作的工會保安，在勞資雙方徹夜協商仍無法達成協議後罷工，並在相關大樓外設置糾察線。這場勞資爭議也讓外界關注，在全美生活成本最高的地區之一，站在科技巨頭與金融機構門口守護安全的第一線人員，究竟需要多少薪水才能生活下去。

代表保安的服務業雇員國際工會西部聯合分會（SEIU-USWW）表示，勞資雙方17日一路談到18日凌晨，仍未能縮小歧見。舊金山紀事報報導，工會代表稱談判陷入僵局後，罷工於18日上午6時展開。受影響的三處市中心物業進駐不少大型企業，包括Salesforce、Goldman Sachs、Morgan Stanley及Wells Fargo等。

這次爭議最核心的問題仍是「錢夠不夠生活」。工會表示，希望建立讓保安最終達到每小時30元薪資的途徑，同時改善家庭醫療保險、退休福利、職業訓練及工作安全。根據柏克萊加大勞工中心相關研究，加州保安時薪中位數約為20.09元，低於全州勞工28.16元的時薪中位數。

對不少保安而言，這不只是加薪幾毛錢的問題，而是能不能繼續留在灣區生活。

SEIU-USWW代表全加州約1萬4000名保安，其中約3700人在舊金山工作。不過，18日並非舊金山所有工會保安都離開崗位，目前罷工集中在上述市中心重要辦公物業。工會成員平日負責的場所則相當廣泛，包括科技公司辦公室、醫院、交通設施、商場及其他公共場所。

工會指出，保安的工作也不只是「站門口」。從控制大樓出入、處理闖入者，到面對偷竊、暴力事件及其他突發狀況，保安往往是現場最先做出反應的人員之一。工會認為，在工作風險增加及灣區生活成本居高不下的情況下，目前的薪資增幅不足以反映工作需求。

精華 FAQ

  • 主要因為勞資雙方在薪資與醫療福利談判上始終無法達成共識，徹夜協商後仍破局，工會因此在18日清晨發動罷工，並於相關大樓外設置糾察線。

  • SEIU-USWW希望建立讓保安最終達到每小時30元的薪資途徑，同時改善家庭醫療保險、退休福利、職業訓練與工作安全，認為現有條件不足以因應灣區生活成本。

  • 罷工主要影響Salesforce Tower、Salesforce Transit Center、555 California St.與101 California St.等市中心物業，顯示在全美生活成本極高的灣區，基層保安的薪資是否足以維生已成焦點。

罷工 舊金山 加州

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