ACOM：3重壓力 美國農村醫療告急

ACoM舉行「農村醫療保健瀕臨崩潰」簡報會。與會專家指出，美國農村醫療拉警報，很多地方醫院面臨關門危機，住在偏遠地區民眾，看病愈來愈難。（記者李怡╱翻攝）

住得愈偏遠，看病可能愈貴、愈難，甚至連附近的醫院都可能消失。美國社群媒體（American Community Media，ACoM）18日舉行「農村醫療保健瀕臨崩潰：誰能負擔得起保持健康」線上簡報會。三名醫療與經濟領域專家指出，在保險 費用上漲、醫療補助計畫（Medicaid ）及「平價醫療法案」政策變化，以及農村醫院財務壓力等多重因素下，美國農村居民正面臨日益嚴峻「看不起病，也找不到地方看病」的困境。

全美超過6600萬人、約每五名美國人就有一人居住在農村地區。會上專家們表示，約8.4%的農村居民沒有醫療保險。在不少農村地區，一家醫院關門，意味著居民看急診、產科甚至接受基本醫療，都可能需要多開數十哩甚至更遠的路程。

參與簡報會的專家包括羅伯特伍德強森基金會（Robert Wood Johnson Foundation）高級政策顧問帕斯德（Katherine Hempstead）博士、史丹福大學經濟學教授兼經濟政策研究所George P. Shultz研究員瑪赫尼（Neale Mahoney）博士，以及來自田納西州 的基層醫療醫師布諾（Amy Gordon Bono）博士。

會議聚焦的第一個問題是「負擔不起」。與會專家稱，今年1月醫療保險月保費平均上漲25%，約500萬美國人退出原有醫療保險計畫。醫療倡導團體預測，2027年1月保費還可能再上漲15%。對收入相對有限、醫療資源原本就不足的農村家庭而言，保費上漲帶來的壓力尤其明顯。

簡報會同時討論聯邦政府投入的「農村醫療轉型計畫」該計畫提供五年共500億元，由各州用於改善農村醫療服務，包括醫療人力、科技、預防照護及新的醫療服務模式。

加州同樣面臨農村醫療問題。州醫療服務可及性與資訊局資料顯示，加州在2026聯邦財政年度獲得約2.34億元農村醫療轉型資金，計畫投入醫療人力、基礎設施及改善偏遠地區醫療服務等項目。

如何讓偏遠地區居民不因郵遞區號不同，就必須付出更高的時間與健康代價，也成為美國醫療改革下一階段難以迴避的問題。