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自宅後院打造禪修室 諾伊谷夫妻遭舉報 市議員提出修法嘗試挽救

編譯組／綜合報導
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有民眾在自家後院建造佛教禪修空間，遭舊金山市規畫部門認定違反關於後院建築尺寸與設...
有民眾在自家後院建造佛教禪修空間，遭舊金山市規畫部門認定違反關於後院建築尺寸與設計的城市法規。圖為舊金山市政廳。(取自舊金山縣市府臉書)

舊金山居民格夫納(Sam Geffner)與蘿丁(Mar Rodin)在居住的諾伊谷(Noe Valley)社區自家後院，建造佛教禪修空間，但舊金山市府規畫部門收到匿名投訴，讓他們亂了頭緒，這對夫妻正致力保住這個佛堂。

「舊金山紀事報」報導，這起後院佛教禪修堂爭議，是諾伊谷社區一對退休夫婦，在自家後院花費數萬美元建造佛教禪修空間，卻因匿名投訴違反建築大小與設計法規，目前正與舊金山規畫部門及土地分區行政主管進行申訴與協調。

這間禪修冥想室依山而建，座落在房屋後方的山坡上。格夫納表示，近20年來，他一直在此地冥想，這棟建築就像他們修習的佛教冥想一樣，是逃離生活壓力與痛苦的避風港，設計參考日本傳統建築風格，擁有大屋簷、高挑屋頂與木質框架結構；室內散發木材與樹脂香氣。

但是，正是這些讓夫婦兩人喜歡的設計特色，導致這個冥想建築成為城市規畫部門關注焦點。規畫部門通知他們，建築違反後院建築尺寸與設計的城市法規。

舊金山市規畫部門法規針對房屋後院建築的設計和規模，作出規定，旨在保留街區內部的開放空間，從而確保相鄰建築能獲得自然採光與通風。

格夫納於2008年完成建造。根據部門記錄顯示，他們在長達十多年的時間一直使用這個空間，從未出任何問題，直至2019 年，一位匿名舉報人向規畫部門投訴，稱該建築違反城市法規。

為了保住這間冥想室，格夫納與蘿丁耗費近3萬美元聘請建築師及律師，現在卻面臨兩難抉擇：徹底拆除冥想室，或削去屋頂和屋簷，但這將完全破壞建築獨特風貌，失去作為後院綠意景觀核心。這起事件顯示，在舊金山即便是看似無害的家庭改建項目，也可能演變成一場需要極度耐心、才能應對的持久戰。

代表這對夫婦居住所在諾伊谷社區的市議員麥德爾曼(Rafael Mandelman)，正嘗試挽救他們珍惜的空間。在本月提出一項修訂案，旨在允許2010年之前建造的後院建築、包括這間冥想室，不受新規定限制。

負責規畫與建築檢查職能的部門發言人哈南(Patrick Hannan)透露，規畫部門的工作人員曾針對提案，與麥德爾曼進行合作。哈南聲明指出，當局職責是在現實生活環境的各項優先事項發生衝突時，尋求平衡之道。

精華 FAQ

  • 他們在舊金山諾伊谷自家後院建造了一間佛教禪修空間，也可視為冥想室。建築依山而建，採日本傳統風格設計，成為夫妻多年來修習與靜坐的場域。

  • 因為匿名投訴後，市府規畫部門認定它違反後院建築的尺寸與設計法規。這些規定主要是為了保留街區內部開放空間，確保鄰近建物有自然採光與通風。

  • 代表該區的市議員麥德爾曼提出修訂案，打算讓2010年之前建造的後院建築不受新規限制，希望藉此保住這間冥想室，避免它被迫拆除或大幅改建。

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