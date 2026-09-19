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舊金山歌劇院罷工落幕 9/22恢復演出

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山歌劇院的樂團樂手結束罷工，演出將於22日恢復。圖為歌劇團的常駐演出主場戰爭...
舊金山歌劇院的樂團樂手結束罷工，演出將於22日恢復。圖為歌劇團的常駐演出主場戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House）。(谷歌地圖)

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）的管理階層和樂團的音樂家達成初步協議，結束將近一星期的罷工

舊金山紀事報報導，罷工迫使舊金山歌劇院取消了2026-27演出季開始的多場演出。樂團副首席雙簧管演奏家兼樂團談判委員會主席楊（Gabe Young）於17日向紀事報證實了這項協議，協議期限從今年8月1日至2030年7月31日。

楊發表一份聲明：「我們很高興達成了初步協議，為樂團成員提供了公平的合約和穩定性。我們感謝羅偉市長及其團隊，他們在過去幾天投入了大量時間，幫助我們促成了這項協議。我們還要感謝公眾和歌劇院的贊助人，感謝他們在這充滿挑戰的過程中給予我們音樂家的耐心和支持。」

楊表示，音樂家們已準備好於9月22日（周二）重返戰爭紀念歌劇院（War Memorial Opera House），為歌劇院首演維爾第（Verdi）的歌劇「西蒙博卡內格拉」（Simon Boccanegra）。西婭馬斯格雷夫（Thea Musgrave）的歌劇「蘇格蘭女王瑪麗」（Mary, Queen of Scots）的首演現已定於9月24日舉行。

罷工開始僅一天後，羅偉及其政府於9月13日介入談判，舊金山市藝術文化執行總監古德奧（Matthew Goudeau）也參與其中，協助促成談判。

罷工始於9月12日星期六，距離西蒙博卡內格拉的本季首演不到一小時。這場罷工迫使該場演出以及隔天在金門公園舉行的免費「公園歌劇」音樂會取消。之後，劇團取消了原定於9月16日和19日的兩場西蒙博卡內格拉演出，以及原定於9月20日舉行的歌劇蘇格蘭女王瑪麗的本季首演。

此次勞資糾紛的焦點在於一份新的合同，此前該劇團的合約已於7月31日到期。樂手們認為，考慮到通貨膨脹和保障性工作減少的情況，管理層的提議實際上大幅降低了他們的薪水。

歌劇院方面表示，他們面臨的挑戰是如何應對每年約1500萬元的結構性赤字，因為支出持續超過收入成長。為了彌補這一缺口，歌劇院去年從其捐贈基金中提取了3000萬元，其中包括在每年5%的常規提取額之外額外提取的1500萬元。

精華 FAQ

  • 音樂家與管理階層達成初步協議後，近1星期的罷工正式告一段落；樂手已表示準備在9月22日回到戰爭紀念歌劇院恢復演出。

  • 罷工先取消《西蒙博卡內格拉》首演與金門公園的免費音樂會，之後9月16日、19日兩場演出及9月20日《蘇格蘭女王瑪麗》首演也被迫取消。

  • 爭議焦點在新合約與薪資條件。音樂家認為管理層提案在通膨與工作保障減少下等同變相減薪；歌劇院則稱須面對每年約1500萬元的結構性赤字。

舊金山 罷工 羅偉

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