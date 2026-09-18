庫比蒂諾華裔夫婦開設的水療中心 被控是秘密妓院

圖為庫比蒂諾Hummingbird Day Spa在2022年時的外觀。(Google Maps)

聖荷西 信使報（Mercury News）報導， 一對在庫比蒂諾經營日間水療中心（day spa）的南灣夫婦被指控犯有淫媒罪（pimping and pandering）及其他相關罪行，當局稱該場所實際上是秘密妓院，每年向數千名男性提供非法「性服務」。

現年46歲的王林(Lin Wang，音譯)和48歲的王翔(Xian Wang，音譯)均為聖荷西居民，本月早些時候因涉嫌與據稱是妓院的場所有關的罪行被起訴，罪名包括淫媒罪、洗錢以及稅務和工資欺詐。聖塔克拉拉縣地檢處稱，這處場所以Hummingbird Day Spa的名義在South De Anza Boulevard運營。

被告夫婦連同42歲的桑尼維爾居民、經理王瑞(Rui Wang，音譯)一同被捕，並被收押在聖塔克拉拉縣監獄，保釋金定為15萬美元。他們均於周四（17日）出庭受審，但未作認罪答辯。根據法庭討論，被告必須向法官證明，他們繳納的任何保釋金均來自合法來源，而非其涉嫌犯罪所得。

今年3月，地檢處下屬的人口販運特別工作組根據社區舉報中提到的「非法性活動」線索，對該企業展開了調查。地檢處在17日的新聞稿中表示，調查發現該水療中心「以男性顧客為目標進行營銷」，且「每天在短時間內有大量男性進入該場所」的現象引起了懷疑。

據專案組統計，該企業每天吸引30名男性購買性服務，這一秘密經營活動每年產生70萬元的收入。保守估計，這意味著每年有近8000名男性在該水療中心購買性服務。

地檢長羅森（Jeff Rosen）在聲明中表示：「我們的社區絕不容忍妓院的存在。」

地檢處還指出，被告每年少報該水療中心的工資支出超過10萬元，並將由此產生的利潤轉移至聖荷西和奇諾崗（Chino Hills）的各類投資及房產中。

民眾如發現涉嫌人口販運的情況，可撥打408-792-7200向縣特別工作組舉報，或發送電子郵件至[email protected]。受人口販運影響的人士可撥打「社區解決方案」組織的24小時保密熱線877-363-7238。