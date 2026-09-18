血庫仍脆弱 捐血送Hello Kitty限定吊飾20日截止

美國紅十字會與Hello Kitty and Friends合作，9月20日前符合資格的捐血者，可獲限定Hello Kitty絨毛吊飾及隨機貼紙，數量有限、送完為止。（紅十字會網站）

紅十字會今年夏季一度面臨嚴重血荒，近期血液供應雖逐步回升，但庫存仍處於脆弱狀態。紅十字會持續呼籲各血型 民眾捐血，並與Hello Kitty and Friends合作推出限定贈品，即日起至20日期間前往捐血，可獲得Hello Kitty限定絨毛吊飾及驚喜貼紙包，數量有限、送完為止。

紅十字會表示，今年夏季血液供應曾降至極低水準，在數千名民眾陸續捐血後，供應情況持續恢復。不過進入秋季後，開學及繁忙的日常行程可能使捐血人數減少，加上天氣狀況及天然災害可能影響部分捐血活動舉行，因此目前血液供應仍不穩定，需要持續補充。

今年7月情況一度相當嚴峻，紅十字會當時宣布全美進入血液危機，指出捐血量降至四年來夏季最低水準，其中O型血尤其短缺，O型陽性血庫存一度降至不足一天的供應量。紅十字會當時也表示，單在6月，血液庫存就下降近25%。

為鼓勵民眾捐血，紅十字會今年9月與Hello Kitty and Friends合作，至9月20日止，符合活動資格並前往捐全血、血小板或AB Elite血漿的民眾，可獲得一個美國紅十字會與Hello Kitty聯名的限定絨毛吊飾，以及一包隨機貼紙。贈品數量有限，各地實際供應情況可能不同。

紅十字會指出，捐血前一天應有充足睡眠，捐血前吃一頓健康餐點，並攝取含鐵食物，例如雞蛋、肉類及菠菜，捐血前也建議比平常多喝約500毫升的水。

紅十字會北加州沿海分會服務範圍涵蓋16個縣，包括阿拉米達、聖他克拉拉及聖馬刁等灣區地區。紅十字會表示，醫院每天仍需要血液供應，包括事故傷患、手術患者及癌症病患等，因此即使血液庫存已從夏季低點逐步回升，仍需要穩定的捐血者持續補充，避免供應再次快速下滑。