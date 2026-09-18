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林書豪父遊冰川公園 憶40年前博士「提前畢業」祕辛

記者龔玥╱聖荷西報導
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林書豪父親林繼明登上「冰川國家公園」。（受訪者提供）
林書豪父親林繼明登上「冰川國家公園」。（受訪者提供）

對曾憑藉哈佛畢業生背景勇闖NBA、在2012年以席捲全球的「林來瘋」（Linsanity）旋風締造傳奇，並隨多倫多暴龍隊奪下NBA總冠軍戒指的華裔球星林書豪與其兄弟而言，父親林繼明一直是家中的智慧支柱與精神導師，但一段藏在歲月裡的「絕世好料」，連孩子們都從未聽過。

在冰川國家公園，林繼明多年前的回憶湧上心頭。（受訪者提供）
在冰川國家公園，林繼明多年前的回憶湧上心頭。（受訪者提供）

林繼明表示，8月中旬他參加了美加邊界的國家公園之旅，走訪了位於蒙大拿州與加拿大交界處的冰川國家公園，時光彷彿倒流回到了1980年代在美國普渡大學攻讀電機博士的歲月，塵封超過40年的論文寫作趣事也隨之湧上心頭。

林繼明說，自己大學畢業後便赴美留學，在美國生活超過40年。當年他會知道冰川國家公園，正是出自他的博士指導教授之口。在美國，暑假是全家大小一同開車前往國家公園露營、釣魚、登山的黃金時光。

林繼明曾出書談孩子們的教育。（受訪者提供）
林繼明曾出書談孩子們的教育。（受訪者提供）

1984年5月底，指導教授突然對林繼明說，自己計畫在8月中旬帶著全家前往冰川國家公園度假，因此希望林繼明能在8月中旬前完成博士論文的所有寫作與修改，教授才能在出發前簽字授與博士學位。

接受挑戰的林繼明回到宿舍後整整一星期沒出門，除了吃飯睡覺，全神貫注思考研究所課程中「尚未被解決過的問題」。一周後，他提出了三個題目，教授討論後認為三個都可行。最終他選擇了其中一個深入研究；而畢業後他才得知，另外兩個題目被教授分給了另外兩位博士生，成為他們的論文課題。

到了1984年5月底，林繼明的電腦程式實驗順利取得預期結果，理論可行性獲得證實。在包含指導教授在內的三位教授審查下，他的博士論文口試正式高分通過。

然而，剩下的挑戰是在僅剩兩個半月的時間內，將文稿整理成正式格式交給普渡大學論文檔案處。從6月1日起，林繼明再次進入「閉關模式」，將手寫英文文稿、數據與繪圖陸續送去打字入檔。對於非英語母語的他來說，撰寫長篇大論起初有些不習慣，但很快便漸入佳境。

林繼明表示，到了當年6月底他完成了三分之一的寫作並打字歸檔，隨即交給教授檢閱。教授看完進度後讚許地說：「按照這個進度，8月中旬前完成全部作業絕對沒問題！」

語畢，教授竟當場在博士文憑的正式資格文件上記錄並簽下大名，代表林繼明正式取得了普渡大學電機系的博士學位。

精華 FAQ

  • 因為他曾在1980年代於美國普渡大學攻讀電機博士，而冰川國家公園正是當年指導教授提過的度假地點，這次重遊讓他回想起那段趕論文、提前畢業的經歷。

  • 1984年5月底，教授表示自己8月中旬要帶全家去冰川國家公園度假，因此希望林繼明能在出發前完成論文寫作與修改，讓教授能及時簽字授予博士學位。

  • 他先閉關一週找出研究題目，再從6月起密集寫作、整理手寫文稿與數據，6月底完成三分之一後獲教授肯定，最終在論文審查通過後正式提前取得博士學位。

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