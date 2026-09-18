廣交會招手灣區 邀企業赴廣州採購

廣交會舊金山招手灣區企業，商界11月組團赴華尋商機。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 廣交會代表團在舊金山向灣區企業推廣，強調中美供應鏈與合作需求仍在，並吸引美西採購商11月赴廣州參展尋找商機。

從日用品、建材到機器人、人工智能，中國最大型綜合貿易展之一廣交會，把招攬海外買家的腳步帶到舊金山 。第140屆廣交會推廣代表團15日在9號碼頭「克拉馬斯」（The Klamath）舉行交流會，向灣區 企業招手，邀請美國西岸採購商和創業者赴廣州找產品、看技術、談合作。灣區委員會（Bay Area Council）更宣布，11月將再次組織代表團赴中國，延續兩地商業往來。

中國駐舊金山總領館總領事張建敏、加州眾議員 楊馳馬（Matt Haney）、灣區委員會及本地企業代表出席了會議。

對灣區不少做零售、進出口和科技生意的企業而言，廣交會最直接的吸引力，仍是順利找到生意合作夥伴。

曾參觀第138屆廣交會的加州眾議員楊馳馬說，自己最深的印象就是「什麼都有」。從建築工程到機器人，再到醫療科技和人工智能，不只是大型企業，即使是正在尋找產品、供應鏈或合作對象的創業者，也可能在龐大的展會中找到機會。

灣區委員會首席戰略與增長官格魯布(John Grubb)表示，該組織過去20年持續帶領代表團訪問中國。今年11月，灣區委員會還將再度組團赴華，參加廣交會及中國國際進口博覽會，讓灣區企業直接了解當地新技術，並尋找合作夥伴。

廣交會舊金山招手灣區企業，商界11月組團赴華尋商機。（記者李怡╱攝影）

中國總領事張建敏在會上表示，中美產業具有互補性，即使科技和全球產業快速變化，跨國供應鏈及企業合作的需求並未消失。他認為，在當前中美關係下，經貿往來仍是雙方保持交流的重要渠道。

中國對外貿易中心集團展覽總監劉曉敏表示，部分美國買家已從過去直接採購成品，轉向尋找技術對接、產品定制等更深入的合作。近三屆廣交會，美國採購商到會人數持續增加，沃爾瑪（Walmart）、Target等大型零售企業亦持續參與。

廣交會創辦於1957年，每年春、秋各舉辦一屆，至今已舉辦139屆。主辦方資料顯示，展會貿易網絡已覆蓋229個國家及地區，累計出口成交額超過1.5萬億美元，境外到會及線上採購商累計超過1300萬人次。

第140屆廣交會將於10月15日至11月4日在廣州分三期舉行，總展覽面積155萬平方米，約3.2萬家企業參展。第一期主打先進製造和智能產業。第二期聚焦家居、建材和禮品。第三期則涵蓋服裝、母嬰、醫藥健康及食品等領域。

廣交會舊金山招手灣區企業，商界11月組團赴華尋商機。（記者李怡╱攝影）