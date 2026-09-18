灣區捷運又出狀況 24街軌道起火 金山全線大延誤

BART又出狀況，24街軌道起火，舊金山全線大延誤。（記者李怡╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： BART在17日中午因24街Mission站附近軌道塑膠雜物起火，造成舊金山段多線嚴重延誤、紅綠線一度停駛，下午雖逐步恢復，但通勤仍受影響。

周四通勤時段，灣區 捷運（BART）17日下午再度發生大規模延誤。舊金山 24街Mission站附近軌道有塑膠雜物起火，一度導致舊金山方向列車全面嚴重延誤，紅線及綠線暫停部分服務。BART並安排舊金山公車（Muni）協助疏運Daly City至Embarcadero之間的乘客，讓不少中午出門及下午通勤的民眾行程受到影響。

事故約在中午開始影響列車運行。BART最初通報24街Mission站軌道出現設備問題，隨後證實是軌道上的塑膠雜物起火。火勢其後被撲滅，工作人員進入軌道檢查，確認列車是否可以安全恢復運行。

事故發生後，舊金山段雙向列車均出現嚴重延誤。BART一度暫停紅線服務，綠線也受到影響。黃線Antioch至舊金山國際機場（SFO）服務則繼續運行，BART另外安排Millbrae與SFO之間的接駁列車。需要前往機場的乘客，一度被要求搭乘黃線，再經Millbrae轉乘前往SFO。

對舊金山通勤族而言，這次事故麻煩之處在於24街Mission站正位於進出市中心的重要地下路段。從Daly City、Glen Park、Balboa Park及Mission一帶進城的乘客都可能受到影響。BART在事故期間宣布，Muni接受乘客在Daly City至Embarcadero之間轉乘，希望分流受影響旅客。

下午3時28分左右，BART服務逐步恢復，但延誤並未立即消失。當時往Berryessa方向列車仍有約20分鐘延誤，往Antioch方向則約延誤10分鐘。此前暫停的紅線和綠線也已在下午恢復。

更讓通勤族無奈的是，這已不是BART近期第一次出現嚴重故障。就在此前數日，灣區捷運也因設備和供電設施問題出現大規模延誤。BART官員日前承認，老化基礎設施是近期多次服務中斷的原因之一。

17日這起事故的直接原因並非BART設備本身故障，而是掉落軌道的塑膠雜物起火。即使如此，一個看似不大的軌道事故，仍能迅速影響多條捷運線，也再次凸顯灣區交通系統的脆弱性。