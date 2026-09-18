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金山交響樂團新設音樂節 霍內克掌舵

記者王子涵╱舊金山報導
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霍內克將出任舊金山交響樂團全新設立的音樂節總監。（舊金山交響樂團提供）
霍內克將出任舊金山交響樂團全新設立的音樂節總監。（舊金山交響樂團提供）

AI摘要

文章摘要整理：

舊金山交響樂團宣布由霍內克擔任新設音樂節總監，從2028至2029樂季起規畫5年，以核心古典作品探討人類生命經驗。

舊金山交響樂團17日宣布，任命奧地利指揮家曼霍內克（Manfred Honeck）出任全新設立的音樂節總監（Festival Director），任期將自2028至2029樂季開始，為期五年。霍內克將策畫並領導一項全新的音樂節，以古典交響樂的核心曲目探索人類生命經驗中的不同主題。

根據樂團公布的規畫，霍內克在五年任期內，每個樂季至少有四周與舊金山交響樂團合作，其中兩至三周將投入音樂節，其餘時間則指揮一般交響樂系列演出。首屆音樂節預計於2028至2029樂季登場，具體節目將於日後公布。

這項跨越五個樂季的音樂節，將圍繞出生、群體、療癒、死亡與愛等人類共同經驗展開。每一樂季將以大型交響樂、合唱作品、歌劇或神劇作為核心，再搭配與當季主題相關的小型作品。霍內克將擁有獨立規畫及策劃音樂節的空間。

霍內克表示，舊金山市本身就是一座能激發創意的城市，他相信古典音樂經典作品能直接觸及人心，希望新音樂節成為對「人類處境」的熱情探索，並以不同以往的方式呈現核心古典曲目，把音樂的力量帶到灣區乃至更廣泛的觀眾面前。

候任音樂總監陳以琳（Elim Chan）表示，她長期以來十分敬佩霍內克，尤其欣賞他對音樂的尊重、工作態度以及與樂團合作時展現的溫度。她表示，很高興霍內克的音樂節將落戶戴維斯交響樂大廳(Davies Symphony Hall)，並期待這項計畫與她正在為樂團規畫的音樂方向並行發展。

舊金山交響樂團行政總裁史派西（Matthew Spivey）指出，設立音樂節總監一職，讓霍內克能夠用五個樂季，而非僅僅一周時間，持續發展完整的藝術理念。霍內克的加入，也進一步擴充樂團新的藝術領導架構。陳以琳將於2027年秋季正式接任樂團第13任音樂總監。

霍內克自2008年起擔任匹茲堡交響樂團音樂總監，目前合約已延長至2032至2033樂季，屆時將成為該團歷史上任期最長的音樂總監。同樣自2028年起，他也將出任倫敦愛樂樂團（Philharmonia Orchestra）第七任首席指揮。

霍內克2017年首次指揮舊金山交響樂團，此後多次回歸。2027年3月5日至7日，他還將再次登台，指揮舒爾霍夫、貝爾格及柴可夫斯基的作品。

精華 FAQ

  • 樂團希望霍內克能以5個樂季持續發展完整藝術理念，不只是一周式合作，並擴充新的藝術領導架構，讓音樂節與一般系列演出都能長期並行。

  • 音樂節將跨越5個樂季，圍繞出生、群體、療癒、死亡與愛等共同經驗，每季以大型交響樂、合唱、歌劇或神劇為核心，再搭配相關小型作品。

  • 霍內克目前是匹茲堡交響樂團音樂總監，合約延至2032至2033樂季；自2028年起也將任倫敦愛樂樂團首席指揮，並持續回到舊金山指揮演出。

舊金山 灣區

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