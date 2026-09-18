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柯瑞首款李寧簽名鞋 擬明年亮相

記者王子涵／舊金山報導
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李寧為「新員工」柯瑞製作的工牌。（取自柯瑞個人社交平台）
李寧為「新員工」柯瑞製作的工牌。（取自柯瑞個人社交平台）

AI摘要

文章摘要整理：

柯瑞宣布首款李寧簽名鞋將在2027年初登場，並強調選擇李寧是看中產品實力、長期合作與品牌自由度。

金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）17日首次透露，首款個人簽名李寧籃球鞋將於2027年初正式亮相。在新鞋推出前，他將繼續穿著李寧旗下由隊友巴特勒（Jimmy Butler）及NBA名宿韋德（Dwyane Wade）設計的球鞋出賽。

柯瑞今年6月宣布與李寧品牌建立長期合作關係，據報道，合約總價為10年4億元。本月14日，柯瑞剛剛結束為期5天的中國行，走訪北京、東莞、深圳與香港四座城市，這也是在與李寧達成長約後首次中國行。

在多支官方宣傳片中，柯瑞親自為李寧以及個人品牌Curry Brand站台宣傳。不少行業人士分析，李寧、安踏等後起的中國運動品牌在提供有競爭性的合約同時，給體育明星足夠多的自由度進行個人品牌發展及藝術表達，這也成為更多明星選擇與中國品牌合作的原因之一。

柯瑞表示，在尋找下一個合作品牌時，他最看重的是長期發展、個人傳承以及全球影響力。他在「球鞋自由市場」期間實際嘗試過多個品牌，最終李寧脫穎而出。

「我真的幾乎什麼都試過，而李寧最後能夠勝出是有原因的，因為產品本身最出色。」柯瑞表示，勇士隊友巴特勒以及曾長期與李寧合作的韋德，都對他的決定產生影響。

柯瑞過去一季在結束Under Armour14年的合作後，曾先後試穿Nike、Adidas、Puma、ANTA等不同品牌球鞋，最終在今年夏天正式選擇李寧。雙方的合作不僅限於籃球鞋，也計畫進一步發展高爾夫、生活服飾等產品，擴大Curry Brand在全球市場的布局。

多位華人籃球迷對記者表示，柯瑞作為NBA歷史Top 3球星的人選之一，其個人簽名鞋的品牌宣傳和銷售是糟糕的。「你幾乎很難在籃球場上看到柯瑞的球鞋，儘管越來越多的年輕人在模仿他的投籃。」張先生說，「柯瑞九年四冠足以載入體育史的運動表現，在過去並沒有轉化成商業的成功。當看到越來越多的柯瑞球鞋以打折的價格在奧特萊斯的貨架上出現時，這一定是商業上的失敗。」

張先生表示，他很高興看到柯瑞做出新的選擇，且中國運動品牌過去推出的高端籃球鞋已經被歐美市場所接納。「好的產品就是會被消費者認可，無論你是來自中國還是美國本土。」

精華 FAQ

  • 柯瑞首次透露，他的首款個人簽名李寧籃球鞋將於2027年初正式亮相。在新鞋推出前，他會先穿著李寧旗下其他球星設計的球鞋出賽。

  • 柯瑞表示，他看重的是長期發展、個人傳承與全球影響力，也親自試穿過多個品牌後，認為李寧的產品最出色，因此最終脫穎而出。

  • 雙方合作不只限於籃球鞋，未來還計畫擴展到高爾夫、生活服飾等產品，進一步放大Curry Brand在全球市場的影響力與品牌版圖。

NBA 柯瑞

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