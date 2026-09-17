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冒充網約車司機性侵 男獲刑150年

編譯林思牧／綜合報導
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舊金山地檢處官方網站，發布了關於拉佐被判刑150年的消息。(sfdistrict...
舊金山地檢處官方網站，發布了關於拉佐被判刑150年的消息。(sfdistrictattorney.org)

男子冒充網約車司機騙年輕女性上車，五年內犯下多起性侵案，他如今遭舊金山法官重判150年徒刑，但許多人認為法網太疏漏，這名「共乘強姦犯」早就應該被逮捕入獄。

舊金山紀事報報導，這名44歲男子因在舊金山冒充網約車司機犯下一系列暴力性侵而被定罪，判決相等於終身監禁。法官弗萊明（Eric Fleming）判處被告拉佐（Orlando Vilchez Lazo）150年至終身監禁。他被控12項重罪，包括綁架和性侵，這些罪行發生在2013年至2018年。

拉佐被當局稱為共乘強姦犯，於2018年7月被捕，之前一個月他剛剛襲擊了第四名受害者。檢察官稱，該男子冒充司機，在舊金山的酒吧或夜總會外，從等待車輛的年輕女性中伺機下手。

今年稍早，陪審團裁定他犯有四項強姦罪、多項綁架罪和兩項使用異物進行性侵罪。陪審團也認定每項強姦罪名包含多項指控，包括綁架、使用致命武器以及對最後一名受害者使用危險武器。

「這些女性展現出了非凡的勇氣，這是任何人都不應該經歷的罪行，」負責此案的檢察官布拉斯（Michele Brass）說，「在這段漫長而痛苦的訴訟過程中，她們展現出了優雅、勇氣和力量。我希望這些判決能給她們帶來些許慰藉和安寧。」

第一起強姦案發生在2013年，當時拉佐在舊金山米慎區一家酒吧外搭訕了一名21歲的女子。拉佐並沒有送她回家，而是把她帶到一個廢棄的工業區，鎖上車門並強姦了她。

根據KRON4報導，第四名受害者案發時是21歲，她和朋友在南市場區的一家夜總會喝酒後，拉佐開車過來，喊著「優步，優步」。她以為他是優步司機，便上了車，之後被他帶到了一個廢棄區域。據報道，雖然她被多次拖回車內，但最終還是逃走，跑到附近的一條街上，敲響了一戶人家的門。

精華 FAQ

  • 他冒充網約車司機，在酒吧與夜總會外鎖定年輕女性，將她們載往廢棄區域後實施綁架與性侵，5年內共涉及多起暴力罪案。

  • 舊金山法官弗萊明判處拉佐150年至終身監禁，等同於終身服刑。陪審團先前已裁定他犯下4項強姦罪、多項綁架罪及其他性侵相關罪名。

  • 檢察官布拉斯表示，受害女性在漫長痛苦的訴訟中展現了勇氣、優雅與力量，希望判決能帶給她們些許慰藉，也讓她們獲得安寧。

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