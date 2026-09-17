我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克突點名台灣 憂晶片「運不到美國」自建晶圓廠避險

川普曝伊戰可能期中選舉前結束 稱迎「非常好的結局」

金山最貴私校 讓學生當眾聽父母批評惹議心率須維持靜息值10%內 另須發文累積粉絲、做苦工培養韌性

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
每年學費高達7萬5000元的私立Alpha School對學生進行的訓練內容引發...
每年學費高達7萬5000元的私立Alpha School對學生進行的訓練內容引發外界爭議。示意圖。（取自Pexels）

在私立學校Alpha School為期八周的密集訓練營首日，學生必須戴上心率監測器，在其他同學面前聽一段其父母批評他們的錄音。為了通過這項測試，學生必須將其脈搏保持在靜息心率（resting baseline）10%以內。這項練習是Alpha School這個訓練營為學生安排的18項挑戰之一。

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，Alpha School是一所致力於人工智慧教育的私立學校。根據該校網站的介紹，這項挑戰的目的在「教導學生如何在面對殘酷真相時保持冷靜」。

Alpha School為學生安排的其他挑戰還包括每日在X平台上發文並累積100名粉絲，或自願從事一些「沒什麼人想做」的無償工作，例如清潔加油站洗手間或清理馬厩。學生必須在工作過程中錄下影片和討論相關內容，如果影片中出現抱怨或「受害者言論」，則視為挑戰失敗。

研究人工智慧對認知的影響的Cognitive Resonance創辦人萊利（Benjamin Riley）長期以來一直批評Alpha School的教育方式。他上周發表一篇文章，審視了Alpha School要學生在社群媒體上發出的貼文，並邀請公眾關注該校學生的發展。

萊利表示，他看到一則現已刪除的貼文後感到震驚，因為這名學生表達了某些練習是否與該校既定價值觀相悖的憂慮。他說：「那是一個內心飽受煎熬的孩子，他根本不明白自己正在經歷什麼。」

萊利的批評遭到Alpha School支持者的指責，包括學生、家長和教師在內的支持者認為，該校訓練營教授的內容比傳統公立或私立學校的教育更具學術嚴謹性。Alpha School表示，這些挑戰旨在培養學生在校外也需要的各種能力，例如韌性和網路技能。

Alpha School於2014年成立於德州奧斯汀，目前在全美擁有48個校區，學生每天使用人工智慧在電腦上上課兩小時，如果達不到既定目標，學習時間會延長。學生其餘時間則由Alpha School所謂的「指導員」而非教師帶領進行其他活動。

Alpha School每年學費高達7萬5000元，其灣區首個校區於去年在舊金山Marina區啟用，目前是舊金山最貴的私立學校。Alpha School已陸續在灣區巴洛阿圖和比德蒙成立校區。

精華 FAQ

  • 學生必須戴上心率監測器，在其他同學面前聽父母批評自己的錄音，並將脈搏維持在靜息心率10%以內，否則就視為未通過這項挑戰。

  • 除了情緒耐受測試外，學生還要每日在X發文並累積100名粉絲，或自願做清潔加油站洗手間、清理馬厩等無償苦工，且不得出現抱怨或受害者言論。

  • 支持者與校方認為，這些挑戰比傳統學校更具學術嚴謹性，目的是訓練學生在校外也需要的韌性、冷靜與網路技能，而非單純懲罰。

人工智慧 舊金山

上一則

聖荷西一家Safeway爆鼠患 複檢後獲准恢復營業

下一則

佛利蒙長者中心 「賭場之夜」為長者募款

延伸閱讀

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔
紐約高中生帶咖啡進教室竟被停學？學校新規遭質疑

紐約高中生帶咖啡進教室竟被停學？學校新規遭質疑
AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對

AI進課堂惹議 舊金山近千家長聯署反對
手機藏更衣室偷拍學生 加州翠西高中老師停職

手機藏更衣室偷拍學生 加州翠西高中老師停職
新型公立學校進駐法拉盛：澤塔特許學校正式開校入學申請

新型公立學校進駐法拉盛：澤塔特許學校正式開校入學申請

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳
愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女

愛而不得瘋狂跟蹤 無證男當街追殺「行刑處決」美女