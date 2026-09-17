金山最貴私校 讓學生當眾聽父母批評惹議心率須維持靜息值10%內 另須發文累積粉絲、做苦工培養韌性

每年學費高達7萬5000元的私立Alpha School對學生進行的訓練內容引發外界爭議。示意圖。（取自Pexels）

在私立學校Alpha School為期八周的密集訓練營首日，學生必須戴上心率監測器，在其他同學面前聽一段其父母批評他們的錄音。為了通過這項測試，學生必須將其脈搏保持在靜息心率（resting baseline）10%以內。這項練習是Alpha School這個訓練營為學生安排的18項挑戰之一。

舊金山 標準（San Francisco Standard）報導，Alpha School是一所致力於人工智慧 教育的私立學校。根據該校網站的介紹，這項挑戰的目的在「教導學生如何在面對殘酷真相時保持冷靜」。

Alpha School為學生安排的其他挑戰還包括每日在X平台上發文並累積100名粉絲，或自願從事一些「沒什麼人想做」的無償工作，例如清潔加油站洗手間或清理馬厩。學生必須在工作過程中錄下影片和討論相關內容，如果影片中出現抱怨或「受害者言論」，則視為挑戰失敗。

研究人工智慧對認知的影響的Cognitive Resonance創辦人萊利（Benjamin Riley）長期以來一直批評Alpha School的教育方式。他上周發表一篇文章，審視了Alpha School要學生在社群媒體上發出的貼文，並邀請公眾關注該校學生的發展。

萊利表示，他看到一則現已刪除的貼文後感到震驚，因為這名學生表達了某些練習是否與該校既定價值觀相悖的憂慮。他說：「那是一個內心飽受煎熬的孩子，他根本不明白自己正在經歷什麼。」

萊利的批評遭到Alpha School支持者的指責，包括學生、家長和教師在內的支持者認為，該校訓練營教授的內容比傳統公立或私立學校的教育更具學術嚴謹性。Alpha School表示，這些挑戰旨在培養學生在校外也需要的各種能力，例如韌性和網路技能。

Alpha School於2014年成立於德州奧斯汀，目前在全美擁有48個校區，學生每天使用人工智慧在電腦上上課兩小時，如果達不到既定目標，學習時間會延長。學生其餘時間則由Alpha School所謂的「指導員」而非教師帶領進行其他活動。

Alpha School每年學費高達7萬5000元，其灣區首個校區於去年在舊金山Marina區啟用，目前是舊金山最貴的私立學校。Alpha School已陸續在灣區巴洛阿圖和比德蒙成立校區。