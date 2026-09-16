灣區女武神圖書館卡、限量貼紙 9/17開放領取

金州女武神隊與舊金山公共圖書館及阿拉米達縣圖書館合作，推出女武神主題圖書館卡及限量卡片貼紙。（取自女武神官方社媒帳號）

金州女武神隊（Golden State Valkyries）將籃球熱潮帶進灣區 圖書館。球隊與舊金山 公共圖書館及阿拉米達縣圖書館合作，推出女武神主題圖書館卡及限量卡片貼紙，16日將率先舉行發布活動，17日起全面開放民眾領取。

舊金山公共圖書館將於16日下午2時至4時，在舊金山總圖書館（San Francisco Main Library）舉行首發活動。球迷可率先取得全新的女武神主題實體圖書館卡。17日起，聯名卡將陸續在舊金山公共圖書館各分館提供。

活動預計於下午2時15分開幕，舊金山市圖書館館長玄柏高(Michael Lambert)及女武神隊社區事務高級副總裁摩菲(Yoyo Murphy)將出席。聯名卡預計下午3時開始正式向民眾提供。

東灣方面，阿拉米達縣圖書館則與女武神合作設計兩款限量版圖書館卡貼紙。16日下午3時至5時，雙方將在艾伯尼(Albany)舉行「Celebrate Reading, Basketball, and Community Pride」活動，首次公開兩款設計，參加者可搶先領取。

與舊金山直接發行新卡不同，阿拉米達縣民眾不需要更換原本的圖書館卡，只需選擇喜歡的女武神圖案，撕下貼紙後貼在現有卡片正面即可，原有圖書館帳號及卡號都能繼續使用。官方表示，由於數量有限，每張圖書館卡最多只能領取一張貼紙，不能一次取得兩款設計。

若無法參加16日活動，17日起民眾可前往任何阿拉米達縣圖書館分館或流動圖書館（Mobile Library）領取貼紙，送完即止。家庭成員也可以代領，但每名家庭成員都必須擁有自己的阿拉米達縣圖書館卡。

尚未有圖書館卡的民眾也可以免費申請。阿拉米達縣圖書館表示，任何在加州居住、工作或就學的人，都有資格免費申請該縣圖書館卡，不限是否居住在阿拉米達縣。

圖書館表示，此次合作希望將女武神球迷社群與閱讀連結起來，讓球迷在支持球隊之餘，也進一步接觸圖書館提供的書籍及其他資源。官方將活動定位為結合「閱讀、籃球與社區自豪感」的社區合作計畫。

兩地16日的首發活動都向公眾開放，但需要事先登記。女武神聯名卡及貼紙則從17日起在兩個圖書館系統的各據點提供，數量有限。