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Texas Roadhouse小餐包 Walmart也買得到

記者龔玥／聖荷西報導
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圖為沃爾瑪售賣的同款小麵包。（讀者提供）
圖為沃爾瑪售賣的同款小麵包。（讀者提供）

提到知名餐廳Texas Roadhouse，除了牛排之外，不少食客印象最深的還有餐前免費提供的招牌小麵包。柔軟蓬鬆、帶著淡淡甜味的小麵包，搭配蜂蜜肉桂黃油，成為不少民眾吃完正餐後仍念念不忘的餐廳招牌。

灣區居民Iris就是其中之一。她不僅曾經在Texas Roadhouse吃過這款小麵包，也特別研究配方，自己在家嘗試製作。吃過餐廳版本後，她也買過Walmart販售的Texas Roadhouse冷凍成品，從不同方式比較口感。

Texas Roadhouse官方表示，餐廳的小麵包屬於「Made From Scratch」餐點，每天新鮮製作，並頻繁出爐，搭配蜂蜜肉桂黃油一起食用。不過，這家餐廳並沒有公開完整的招牌小麵包配方。官方曾表示，公司的食譜屬於專有配方，因此不會對外分享。

正因如此，網路上出現大量「Texas Roadhouse Copycat Rolls」食譜，讓喜歡這款麵包的民眾可以嘗試在家複製。Iris在家製作時，使用的主要材料包括牛奶、酵母、砂糖、蜂蜜、雞蛋、麵粉、黃油和鹽。製作過程與一般餐包類似，但想做出接近餐廳的口感，關鍵在於麵團的柔軟度以及兩次發酵。

製作時先將牛奶加熱後放涼，再與酵母等材料混合揉成麵團，第一次發酵至約兩倍大。接著將麵團擀成長方形、折疊整形後再擀開，切成小方塊，進行第二次發酵，最後放入烤箱烘烤。

仿製食譜普遍建議以約350華氏度，也就是177攝氏度烘烤約12至16分鐘，表面呈現淡淡金黃色即可。出爐後立即刷上一層融化黃油，可以讓麵包表面更加柔軟，同時增加黃油香氣。

而除了麵包本身，蜂蜜肉桂黃油也被認為是Texas Roadhouse小麵包的重要特色。一般做法是將軟化黃油加入蜂蜜、糖粉及肉桂粉混合，甜甜的蜂蜜與肉桂香氣搭配溫熱麵包，成為不少食客喜歡的吃法。

對於不想自己揉麵團、等待發酵的民眾，如今也有更簡單的選擇。Walmart目前販售Texas Roadhouse品牌的冷凍Mini Rolls成品，12個裝，搭配蜂蜜肉桂醬，消費者買回家後加熱即可食用。

Walmart上的這款Texas Roadhouse Mini Rolls並非一般品牌的仿製產品，而是Texas Roadhouse品牌推出的成品。除了經典蜂蜜肉桂口味，目前也有蒜香帕瑪森（Garlic Parmesan）版本，讓消費者可以選擇不同口味。

從餐廳吃到自己在家製作，再到超市購買成品，這款原本只是餐前小點的麵包，也成為Iris在家重現餐廳味道的一種方式。對不少Texas Roadhouse愛好者來說，一份熱騰騰的小麵包配上蜂蜜肉桂黃油，或許正是這家牛排餐廳最令人難忘的味道之一。

精華 FAQ

  • 因為它口感柔軟蓬鬆、帶淡淡甜味，搭配蜂蜜肉桂黃油後風味更突出，許多顧客甚至把它視為比主餐更難忘的餐廳招牌。

  • 官方表示小餐包屬於Made From Scratch餐點，每天新鮮製作並頻繁出爐，但完整配方屬於專有食譜，因此不會對外公開分享。

  • Walmart目前販售Texas Roadhouse品牌的冷凍Mini Rolls，12個裝並附蜂蜜肉桂醬，買回家加熱即可食用，另有Garlic Parmesan口味。

灣區 牛排 蜂蜜

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