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黑貓為主題 星巴克推出多款萬聖節商品

記者龔玥／聖荷西報導
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萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為黑貓造型Bearista熊...
萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為黑貓造型Bearista熊熊吊飾。（星巴克官網）

萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品，除了黑貓主題飲品和甜點，也推出多款萬聖節周邊。部分門市的節日商品從9月15日起陸續上市，兩款萬聖節限定食品則預計10月22日起在部分美國門市推出。

10月22日登場的兩款食品包括「Black Cat Frappuccino」黑貓星冰樂，以及「Venti Black Night Cookie」黑夜大曲奇。黑貓星冰樂是巧克力蛋糕風味的Crème Frappuccino，上方搭配鮮奶油及巧克力貓耳造型；黑夜大曲奇則是大型黑可可餅乾，加入焦糖軟糖塊和焦糖化白巧克力。

萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為南瓜造型陶瓷杯。（星巴克官...
萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為南瓜造型陶瓷杯。（星巴克官網）

周邊方面，今年主打黑貓、南瓜等萬聖節元素。其中，12盎司「Black Cat Mug」為南瓜造型陶瓷杯，黑貓從杯身探頭，售價19.95美元；14盎司黑色「Cauldron Mug」為坩堝造型，售價16.95美元。另有23盎司黑貓不鏽鋼冷飲杯，採霧面黑色設計，黑貓圖案可在黑暗中發光，售價29.95美元。

萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為黑貓造型馬克杯。（星巴克官...
萬聖節將至，星巴克公布今年美國市場的節日限定新品。圖為黑貓造型馬克杯。（星巴克官網）

此外，星巴克也推出黑貓造型Bearista熊熊吊飾，熊熊穿上黑貓服裝，可同時作為鑰匙圈及包包吊飾，售價14.95美元。星巴克表示，相關商品將在部分美國門市限量販售，實際品項依門市而異。

隨著新品公布，喜歡收集星巴克季節杯款的消費者也開始關注今年的設計。有消費者表示，星巴克每到秋冬推出季節限定商品，都會引起不少討論，今年黑貓主題比較符合萬聖節氣氛，尤其是可以發光的冷飲杯，看起來是比較有特色的一款。也有人表示，相比飲品，自己更期待杯子和吊飾等可以長期使用或收藏的周邊。

精華 FAQ

  • 今年星巴克以黑貓、南瓜等萬聖節元素為主題，推出限定飲品、甜點與周邊商品，重點放在美國市場的季節性販售。

  • 10月22日登場的是Black Cat Frappuccino與Venti Black Night Cookie；前者是巧克力蛋糕風味星冰樂，上方有鮮奶油與巧克力貓耳，後者是加入焦糖軟糖塊和焦糖化白巧克力的大餅乾。

  • 周邊包括19.95美元的Black Cat Mug、16.95美元的Cauldron Mug，以及29.95美元、黑貓圖案可發光的23盎司不鏽鋼冷飲杯，另有14.95美元的黑貓Bearista熊熊吊飾。

萬聖節 星巴克

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