聖塔克拉拉縣表揚CalWORKs傑出5個家庭

聖塔克拉拉縣表揚CalWORKs傑出家庭。（記者龔玥／攝影）

聖塔克拉拉縣政府日前舉行第36屆CalWORKs成就獎頒獎典禮，表揚五個透過「加州 兒童工作機會及責任計畫」（CalWORKs）改善生活、投入職場並回饋社區的家庭，同時頒發年度社區合作夥伴及雇主獎，肯定協助CalWORKs家庭走向經濟穩定的機構及企業。

頒獎典禮於聖荷西縣政府大樓舉行。聖塔克拉拉縣社會服務局局長李特爾（Daniel Little）表示，CalWORKs持續成為許多家庭的重要支持，這些得獎者克服生活中的困難，努力實現自己的目標，也展現社區合作及支持的重要性。

今年五組得獎家庭背景各異。格拉（Cherisse Ann Guerra）為了三名子女及未婚夫努力工作，克服過去的困境，並曾協助面臨成癮、無家可歸等問題的人士。

來自敘利亞的難民拉波（Mohamad Abdulrazak Abed Rabou）及雅蒂（Muna Jamil Yakdi）於2023年7月抵達美國，在難民就業及長者服務計畫協助下解決住宿問題並找到工作。兩人克服語言及健康障礙，逐步建立穩定生活，與兩名兒子在美國展開新生活。

退伍軍人維奧萊特（Christopher C. Flores-Violette）曾因嚴重健康問題無法工作，CalWORKs協助其家庭獲得食品、現金及醫療等支援，也協助修理交通工具。康復後，他找到建築主管工作，並在半年內升任維修經理。

薩瓦拉（Mirella Guzman Zavala）克服生活困難後取得全職工作，擔任社區融合協調員，協助特殊需求青年學習購物、煮飯及理財等生活技能。

單親父親柯爾（James Cole）則在爭取兒子完整監護權後進入迪安薩學院(De Anza College)就讀，攻讀社會學及法律助理相關學位，希望為自己及兒子建立更穩定的未來。

今年CalWORKs年度合作夥伴獎頒給長青谷學院(Evergreen Valley College)。縣府表示，校內CalWORKs辦公室多年來協助弱勢家庭透過教育改善生活。年度雇主獎則由Booster Fuels, Inc.獲得。該公司自2025年2月起透過補貼就業、實習及帶薪工作經驗等計畫，為CalWORKs參與者提供就業機會。