我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會宣布聯邦基金利率上調1碼 3年來首度重啟升息

墓地也能炒？墓園費用漲超通膨 炒房投資客轉炒墓地

聖塔克拉拉縣表揚CalWORKs傑出5個家庭

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉縣表揚CalWORKs傑出家庭。（記者龔玥／攝影）
聖塔克拉拉縣表揚CalWORKs傑出家庭。（記者龔玥／攝影）

聖塔克拉拉縣政府日前舉行第36屆CalWORKs成就獎頒獎典禮，表揚五個透過「加州兒童工作機會及責任計畫」（CalWORKs）改善生活、投入職場並回饋社區的家庭，同時頒發年度社區合作夥伴及雇主獎，肯定協助CalWORKs家庭走向經濟穩定的機構及企業。

頒獎典禮於聖荷西縣政府大樓舉行。聖塔克拉拉縣社會服務局局長李特爾（Daniel Little）表示，CalWORKs持續成為許多家庭的重要支持，這些得獎者克服生活中的困難，努力實現自己的目標，也展現社區合作及支持的重要性。

今年五組得獎家庭背景各異。格拉（Cherisse Ann Guerra）為了三名子女及未婚夫努力工作，克服過去的困境，並曾協助面臨成癮、無家可歸等問題的人士。

來自敘利亞的難民拉波（Mohamad Abdulrazak Abed Rabou）及雅蒂（Muna Jamil Yakdi）於2023年7月抵達美國，在難民就業及長者服務計畫協助下解決住宿問題並找到工作。兩人克服語言及健康障礙，逐步建立穩定生活，與兩名兒子在美國展開新生活。

退伍軍人維奧萊特（Christopher C. Flores-Violette）曾因嚴重健康問題無法工作，CalWORKs協助其家庭獲得食品、現金及醫療等支援，也協助修理交通工具。康復後，他找到建築主管工作，並在半年內升任維修經理。

薩瓦拉（Mirella Guzman Zavala）克服生活困難後取得全職工作，擔任社區融合協調員，協助特殊需求青年學習購物、煮飯及理財等生活技能。

單親父親柯爾（James Cole）則在爭取兒子完整監護權後進入迪安薩學院(De Anza College)就讀，攻讀社會學及法律助理相關學位，希望為自己及兒子建立更穩定的未來。

今年CalWORKs年度合作夥伴獎頒給長青谷學院(Evergreen Valley College)。縣府表示，校內CalWORKs辦公室多年來協助弱勢家庭透過教育改善生活。年度雇主獎則由Booster Fuels, Inc.獲得。該公司自2025年2月起透過補貼就業、實習及帶薪工作經驗等計畫，為CalWORKs參與者提供就業機會。

精華 FAQ

  • 縣府主要表揚5個透過CalWORKs改善生活、重新投入職場並回饋社區的家庭，同時也頒發年度社區合作夥伴獎與雇主獎，感謝協助家庭邁向經濟穩定的機構與企業。

  • 獲獎家庭背景多元，包括照顧3名子女的母親、來自敘利亞的難民家庭、曾因健康問題停工的退伍軍人、投入特殊需求青年服務的社區工作者，以及重返校園的單親父親。

  • 年度社區合作夥伴獎由長青谷學院獲得，縣府肯定其CalWORKs辦公室長年協助弱勢家庭透過教育翻轉生活；年度雇主獎則由Booster Fuels, Inc.獲得。

加州

上一則

Texas Roadhouse小餐包 Walmart也買得到

下一則

黑貓為主題 星巴克推出多款萬聖節商品

延伸閱讀

艾爾蒙地市蘇麗絲社區公園啟用 相鄰的202戶平價宅開工

艾爾蒙地市蘇麗絲社區公園啟用 相鄰的202戶平價宅開工
聖瑪利諾市議員4搶3 2華裔拚連任

聖瑪利諾市議員4搶3 2華裔拚連任
聖馬刁縣人文服務局 時尚島新據點9月14日啟用

聖馬刁縣人文服務局 時尚島新據點9月14日啟用
料理課、公益路跑、訪賓接待…聖縣姊妹縣交流 串跨文化友誼

料理課、公益路跑、訪賓接待…聖縣姊妹縣交流 串跨文化友誼
聖瑪利諾學區改選3教委 2現任、1新人同額競選

聖瑪利諾學區改選3教委 2現任、1新人同額競選

熱門新聞

華女小田留學期間在Apple店多次盜刷假造的信用卡購物，當時自認躲過追查，沒想到五年後申請綠卡時，這筆「舊帳」突然找上門。（AI生成圖）

華女5年前Apple店內刷假卡 如今綠卡面談被捕

2026-09-09 02:20
Target預告Pokémon與Owala聯名水壺將於9月16日登場，官方目前僅曝光5款設計的局部圖案，包括噴火龍、耿鬼、初代御三家、皮卡丘，以及伊布與其進化型。（翻攝自Target官網）

寶可夢迷錢包失守！Owala聯名水壺來了 Target獨家5款亮相

2026-09-10 19:55
馬連縣高收入納稅人比例更高居全美大型縣之首，超過四分之一的納稅人年收入突破20萬元。（谷歌地圖）

年入20萬算有錢？灣區這兩縣逾1/4納稅人都達標 全美最富

2026-09-14 15:11
一位前Anthropic和OpenAI的安全性研究員發出警告，稱AI可能在幾年內毀滅人類，引發了廣泛網路恐慌。(路透)

「AI可能很快毀滅人類」 已見失控實例 引發網路恐慌

2026-09-11 02:20
星巴克與Peanuts聯名，紀念經典動畫「It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown」播出60周年，圖為吊飾及馬克杯。（讀者王小姐提供）

想買也買不到 星巴克史努比首日瘋搶 加州多家門市售完不補

2026-09-15 13:53
女神卡卡與未婚夫波蘭斯基近日被媒體拍到在灣區帶著寶寶散步，據傳地點可能是在馬連縣。（美聯社）

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

2026-09-15 02:20

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天