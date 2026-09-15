歷經18年勞改仍堅守音樂夢 華人鋼琴家程定一85歲辭世
程定一從音樂神童到歷經18年勞改，晚年在美國長年耕耘鋼琴教育，8月22日於紐約辭世，享壽85歲，獲眾多親友學生追思。
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程定一從音樂神童到歷經18年勞改，晚年在美國長年耕耘鋼琴教育，8月22日於紐約辭世，享壽85歲，獲眾多親友學生追思。
曾長期居住在南灣的知名華人鋼琴家程定一（Daniel Cheng），於8月22日在紐約去世，享壽85歲。上世紀60年代，身在中國的程定一想要出國留學，卻被逮捕，後經歷長達18年的勞改歲月，但他始終堅持對音樂的熱愛，移民美國後致力於鋼琴教育，一生桃李滿天下。
程定一追思會，13日在洛杉磯縣惠提爾（Whittier）玫瑰山紀念公園華園舉行，當天，親友、學生及各界人士到場悼念。會場莊嚴肅穆，鮮花環繞，現場播放程定一生前影像，追憶這位一生與鋼琴及教育相伴的音樂家。
程定一出生於音樂家庭，5歲開始學習鋼琴，15歲時在上海音樂學院入學考試中名列第一。1960年，他進入上海音樂學院本科就讀，師從著名鋼琴教育家馬思蓀、李翠貞等教授，成為當時備受矚目的青年鋼琴家。
然而，人生道路並未一路順遂。由於當時對校園動蕩、以及對學業造成的嚴重干擾感到不滿，程定一冒險嘗試出國求學，但這一行動導致他於1960年被捕。隨後，他以政治犯身分被判刑，送往安徽勞改場所。在接下來的18年，程定一經歷極其艱苦的磨難，但他始終沒有放棄對鋼琴的熱愛。
1979年，程定一獲政治平反，並取得上海音樂學院補發的畢業文憑。但多年的繁重體力勞動嚴重損傷這位音樂家的雙手，他無法再像過去一樣從事專業演奏，此後，程定一將人生重心逐漸轉向音樂教育，先後任教於安徽師範大學、上海音樂學院，把自己的音樂知識與演奏經驗傳授給下一代。
1989年移民美國後，他曾長期居住在舊金山灣區，並設立音樂教室，布聖荷西、庫比蒂諾等城市長年從事鋼琴教學，成為北加州華人音樂界備受尊敬的鋼琴教育家。
資料顯示，程定一曾教過200多名學生，這些學生累計獲得超過120項獎項、蕭邦基金會獎學金。
他自幼學琴、早年即展現才華，卻因求學受阻而遭逮捕，後在勞改中熬過18年，仍未放棄鋼琴，最終轉向教育並培育大量學生，展現驚人韌性。 他1960年進入上海音樂學院後，因嘗試出國留學被捕，隨後以政治犯身分送往安徽勞改，直到1979年才獲平反並拿回畢業文憑，人生因此大幅改變。 1989年移民美國後，程定一在舊金山灣區與南灣多地開設音樂教室，長年教授鋼琴，累計教過200多名學生，培育出不少得獎者，成為北加州備受尊敬的教育家。
精華 FAQ
他自幼學琴、早年即展現才華，卻因求學受阻而遭逮捕，後在勞改中熬過18年，仍未放棄鋼琴，最終轉向教育並培育大量學生，展現驚人韌性。
他1960年進入上海音樂學院後，因嘗試出國留學被捕，隨後以政治犯身分送往安徽勞改，直到1979年才獲平反並拿回畢業文憑，人生因此大幅改變。
1989年移民美國後，程定一在舊金山灣區與南灣多地開設音樂教室，長年教授鋼琴，累計教過200多名學生，培育出不少得獎者，成為北加州備受尊敬的教育家。
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