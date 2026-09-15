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生活雜貨、聯名IP皆有 名創優品進駐南灣 落腳Valley Fair

記者龔玥╱聖荷西報導
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名創優品進駐南灣Westfield Valley Fair。（記者龔玥╱攝影）
名創優品進駐南灣Westfield Valley Fair。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

名創優品進駐南灣Westfield Valley Fair，將販售生活雜貨與熱門IP聯名商品，並持續擴大其在灣區的零售布局。

南灣購物中心Westfield Valley Fair再添新品牌，生活雜貨及潮流零售品牌名創優品（MINISO）進駐商場，成為Valley Fair最新一批零售品牌之一。

名創優品主要販售生活雜貨、家居用品、文具、玩具、美妝及各類日常小物，商品特色包括款式更新速度快，以及與熱門卡通、動漫及影視作品推出聯名系列。從毛絨玩偶、盲盒，到文具、杯子、香氛及家居用品，商品種類相當多元，也讓消費者可以一次購買不同類型的小商品。

記者走訪Valley Fair時發現，名創優品店面已掛上招牌，並標示預計於今年正式開業。對不少消費者而言，這類商品的價格相對容易入手，也適合逛街時臨時購買。部分消費者表示，過去需要到其他地點才能找到名創優品，如今Valley Fair增加門店後，逛街時可以順便進店看看新品及聯名商品。

也有消費者認為，名創優品與Valley Fair現有的品牌組成有所不同。相較於以服裝、美妝或高端商品為主的店舖，名創優品提供的是價格較低、種類較多的日常用品及小型商品，因此即使沒有特定購物計畫，也容易成為逛街時順道進入的店舖。

名創優品近年持續擴展美國市場，在灣區也已經有其他門店。今年1月，品牌在佛利蒙開設新店，隨著Valley Fair新店加入，名創優品在南灣主要購物區的布局進一步擴大。

近年名創優品在美國市場的一個重要發展方向，是增加熱門IP聯名商品。品牌與不同卡通、動漫及娛樂IP合作，推出毛絨玩偶、文具、生活用品及收藏商品，吸引喜歡流行文化及收藏的年輕消費者。對部分消費者而言，聯名商品也成為進店購物的重要原因。

目前名創優品Valley Fair門店已列入商場官方店舖名單。隨著新店進駐，南灣消費者又多了一個購買生活雜貨、IP聯名商品及日常小物的選擇，而Valley Fair的零售品牌組合也進一步增加。

精華 FAQ

  • 名創優品進駐南灣購物中心Westfield Valley Fair，店面已掛上招牌並列入商場官方名單，內文指出品牌預計今年正式開業。

  • 品牌主打生活雜貨、家居用品、文具、玩具、美妝與日常小物，並常推出卡通、動漫及影視IP聯名系列，涵蓋毛絨玩偶、盲盒、杯子與香氛等。

  • 對消費者來說，多了一個購買平價日用品與聯名商品的去處；對商場而言，品牌類型更豐富，也補足了服飾、美妝與高端商品之外的零售組合。

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