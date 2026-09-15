台裔爸設網站幫娃蒐集麥當勞聯名玩具 12.7萬人跟著用
矽谷台裔工程師Brian為替女兒找麥當勞聯名玩具，臨時開發查詢網站，短短10天爆紅成全美家長與收藏者共享資訊的平台。
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矽谷台裔工程師Brian為替女兒找麥當勞聯名玩具，臨時開發查詢網站，短短10天爆紅成全美家長與收藏者共享資訊的平台。
經營臉書粉專「半路工程師在矽谷」的台裔矽谷工程師Brian，為替女兒尋找麥當勞限量兒童餐玩具，下班後熬夜寫程式，開發玩具即時查詢網站「Happy Toy Scout」，讓使用者透過地圖查看各門市玩具供應情況並即時回報。根據Brian公布的數據，網站上線十天已有12萬7000使用者及約4萬筆回報，原本為家人解決問題的「業餘」專案，意外成為全美家長及收藏者交換情報的重要平台，且可能替民眾節省逾1400萬美元。
麥當勞8月18日起在全美參與活動的門市推出Hello Kitty & Friends與哥吉拉（Godzilla）聯名兒童餐，共有八款玩具。Brian在活動首日帶家人前往麥當勞，卻發現各門市供應的玩具不同，想找特定款只能在臉書社團、Reddit及通訊群組四處詢問，資訊相當零散。
當時妻子每天轉述佛利蒙家長群組找玩具的情況，讓Brian意識到這波熱潮不同以往，於是熬夜寫程式到隔天早上，完成網站第一版，將全美逾1萬3000家門市放上地圖，提供定位、搜尋鄰近門市、依玩具編號篩選及一鍵回報等功能。網站上線首日，妻子將連結分享到佛利蒙、聖荷西的家長群，當天即累積200多筆回報。隨著家長彼此轉傳，使用者很快從灣區擴散至洛杉磯及全美各地，不少人取得玩具後也順手回報，讓其他人減少撲空。
網站上線十天累計67萬8000次頁面瀏覽、約200萬次站內互動，平均每次使用時間5分4秒，高峰時段30分鐘內有逾2400人在線查詢。大量流量也帶來技術挑戰。網站上線不到兩天，免費雲端服務額度便已用罄，為避免帳單失控，Brian隨即重構系統，包括快取門市資料、依地圖視角動態載入資訊及減少不必要的資料庫讀取。十天內共部署122次更新，他形容如同「邊開飛機邊換引擎」。
為分擔營運成本，網站也加入小額贊助連結，起初反應冷淡，後來妻子建議加入美國民眾常用的Venmo，才成為主要贊助管道，多數人贊助一美元。Brian說，這是他第一次從自己開發的產品直接收到陌生使用者的支持。
Brian推估，若每名使用者少跑十趟門市，每趟往返加排隊約30分鐘，相當於省下約63萬5000個小時；再計入油費及減少重複購買餐點，可能替民眾節省逾1400萬美元。不過，這些數字均依假設情境推算，並非實際追蹤所得。
Brian與妻子大學時期在台灣相識，之後一起來美攻讀研究所，再到加州成家。他說，這個專案原本只想讓家人朋友少跑幾趟，沒想到十天內從推出產品到應付大量使用者全都經歷一遍，也讓他重新找回用技術解決生活問題的樂趣。下一步將持續改善地圖功能及資料準確度，並將系統模組化，供未來其他聯名活動沿用。
因為他帶家人去買兒童餐時，發現各門市玩具供應不同，想找指定款卻得四處打聽，資訊又很零散，所以乾脆自己寫網站幫家人和其他家長找貨。 網站把全美逾1萬3000家門市放上地圖，可查看附近門市、依玩具編號篩選，還能即時回報供應情況，讓使用者更快找到想要的聯名玩具。 上線10天就有12萬7000人使用、約4萬筆回報，甚至一度用光免費雲端額度；Brian估計若少跑門市，整體可省下63萬5000個小時，並可能節省逾1400萬美元。
精華 FAQ
因為他帶家人去買兒童餐時，發現各門市玩具供應不同，想找指定款卻得四處打聽，資訊又很零散，所以乾脆自己寫網站幫家人和其他家長找貨。
網站把全美逾1萬3000家門市放上地圖，可查看附近門市、依玩具編號篩選，還能即時回報供應情況，讓使用者更快找到想要的聯名玩具。
上線10天就有12萬7000人使用、約4萬筆回報，甚至一度用光免費雲端額度；Brian估計若少跑門市，整體可省下63萬5000個小時，並可能節省逾1400萬美元。
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