庫比蒂諾競選牌遭竊 上屆選舉僅6起 今年已23起

今年庫比蒂諾市府已收到23起競選牌失竊投訴，遠高於2024年上一次選舉的6起。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 庫比蒂諾選前競選牌失竊與破壞頻傳，今年已23起投訴，市府強調將加強宣導規定，並呼籲居民發現爭議應報警處理。

隨著11月選舉逼近，庫比蒂諾市議會選舉競爭升溫，競選廣告牌遭竊及破壞的問題也受到關注。今年庫比蒂諾市府已收到23起競選牌失竊投訴，遠高於2024年上一次選舉的6起，另外還有數十起民眾就競選牌違規提出非正式詢問。

庫比蒂諾市經理卡普（Tina Kapoor）表示，政治競選牌相關的執法及詢問已占用市府大量人力，每宗投訴都需要數小時進行調查及處理。市府近日也在網站新增政治競選牌常見問題，希望讓居民及競選團隊更清楚相關規定，減少違規及投訴。

其中一起事件涉及前市長魯文索（Richard Lowenthal）。他支持主張增加城市開發的Cupertino Together陣營。魯文索表示，他放置在Bollinger Road及Wunderlich Drive附近的競選牌多次消失，於是在其中一面牌子放入Apple AirTag追蹤器。

9月2日晚間，他發現AirTag開始移動，便一路追蹤約三哩，最後來到聖塔克拉拉一處住宅。魯文索表示，他隨後報警，聖塔克拉拉縣警長辦公室派員到場。根據他的說法，警員與屋主交談後，屋主交還了14面支持Cupertino Together候選人的競選牌。

另一方面，競選市議員的庫比蒂諾規畫委員拉奧（Santosh Rao）表示，今年競選牌遭竊及破壞的情況比過去更加嚴重。他提到，8月10日在McClellan Road靠近De Anza Boulevard一帶，一名競選志工目睹一名支持Cupertino Together的人士移走支持另一陣營的競選牌，雙方因此產生爭執。

競選牌是否獲得屋主同意，也是爭議焦點之一。庫比蒂諾規定，私人土地上的政治競選牌必須取得屋主或合法使用人的口頭或書面同意；部分公共區域則有額外限制。市府也明確表示，若居民懷疑競選牌遭竊或破壞，應聯絡縣警長辦公室，不要自行與相關人士發生衝突。

庫比蒂諾今年11月3日將舉行市議會選舉，目前共有八名候選人角逐席位。