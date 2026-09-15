酒鄉聖海倫那市 陷棕色自來水危機…居民依靠瓶裝水度日

酒鄉聖海倫那居民因自來水發黃而憤怒，市政府尚未說明何時能解決自來水渾濁的問題。示意圖。（本報檔案照）

據SFGATE報導，納巴縣一座以葡萄酒 和美食聞名的富裕城市正面臨持續的水危機：水龍頭裡流出的水呈棕色，迫使酒店經營者不得不使用漂白劑清洗床單，至少有一位餐館老闆表示，這對以旅遊業為主的社區來說是一大恥辱。

位於納巴以北約20哩的聖海倫那市（St. Helena）的居民和商戶，數月來一直抱怨該市自來水呈褐色且常有異味，而7月一輛公交車碾壓消防栓後，情況進一步惡化。市政府表示，雖然這種渾濁的水是安全的，但在消防栓漏水後，仍建議民眾不要飲用變色的自來水。

聖海倫那旅館（Inn St. Helena）總經理維埃拉（Patrice Viera）被迫改用瓶裝水，並不得不向清潔工支付額外費用，以清洗因自來水而產生頑固污漬的浴缸和床單。

聖海倫那以其迷人的市中心而聞名，這裡不僅有米其林星級餐廳，還有多家知名酒莊。維埃拉告訴SFGATE，面對顧客為住宿支付高額費用，市政府卻遲遲不採取修復措施，她對此感到非常沮喪。

該市發言人布拉德利（Andrew Bradley）介紹，聖海倫那市自來水時而呈褐色的問題已存在數十年，且在6月至9月用水高峰期，情況會進一步惡化。他表示，水質的變色是由該市主要水源Bell Canyon水庫中的鐵和錳造成的。

布拉德利稱，市政府最近完成了對其45哩供水系統中七哩管道的沖洗工程，以試圖淨化水質，並正在積極更換老舊管道。

助理市經理兼公共工程總監利奇（Joe Leach）稱，工務局計畫在年底前對整個供水系統進行清洗。

代理市經理麥卡恩（James McCann）周二表示，將向7月31日及之前擁有帳戶的水務用戶發放50萬美元補償。預計在即將到來的計費周期中，每位用戶將獲得200美元的一次性抵扣。

市政府的退款並未安撫當地居民和商戶，他們對市政府的應對措施依然感到憤怒。