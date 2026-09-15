日本品牌UNIQLO重返舊金山市中心 10月開業

新店位於市場街與第四街交界，前身為Old Navy門市，占地約2萬315平方呎。（取自UNIQLO官網）

日本快消服裝品牌優衣庫（UNIQLO ）將重返舊金山 市中心。據舊金山紀事報報導，UNIQLO位於市場街801號的新店將於10月9日開幕，距離該公司2021年關閉的Powell街旗艦店僅約兩個街區，成為近期重返市中心商圈的又一大型零售品牌。

新店位於市場街與第四街交界，前身為Old Navy門市，占地約2萬315平方呎。店內除了販售UNIQLO旗下LifeWear日常服飾系列，也將提供UTme!客製化服飾印製服務，以及RE.UNIQLO衣物修補和再利用服務。新店預計聘用超過80名員工。

UNIQLO美國執行長安達（Fuminori Adachi）表示，舊金山一直是公司的重要市場，品牌多年來在灣區 累積了忠實顧客。隨著市中心持續復甦，公司看好未來發展機會。他表示，市場街的位置兼具能見度、交通便利性和足夠空間，是品牌重返舊金山市中心的理想地點。

UNIQLO目前在舊金山Stonestown Galleria以及德利市Serramonte Center等灣區商場仍設有門市。此次重返市中心，也是該公司擴大美國市場布局的一部分。今年秋季，UNIQLO還將在紐約世貿中心Westfield商場、邁阿密灘及休士頓開設新店，明年則計畫進軍奧斯汀與聖安東尼奧。

新店也將加入舊金山在地元素。UNIQLO計畫與舊金山公共圖書館、探索館（Exploratorium）及Ruth Asawa San Francisco School of the Arts等機構合作，舉辦閱讀及教育活動；店內也將展示多名灣區藝術家的作品，並推出結合Muni及藝術家Fnnch招牌蜂蜜熊圖案的T恤與手提袋。

UNIQLO此次回歸之際，聯合廣場周邊也陸續迎來新的零售品牌，包括任天堂（Nintendo）、泡泡瑪特（Pop Mart）及日本潮流品牌BAPE。不過，新店附近仍面臨不少挑戰，包括已全面關閉、等待出售的San Francisco Centre商場，以及部分長期空置的店面。