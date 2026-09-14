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橄欖綠洲基金會「綠光市集」 金山灣區跨世代同樂

記者王日芯╱聖荷西報導
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各個年齡層都來逛集市。（記者王日芯╱攝影）
各個年齡層都來逛集市。（記者王日芯╱攝影）

橄欖綠洲基金會13日在金山灣區僑教中心禮堂舉辦「綠光市集」，吸引大批民眾到場，不僅有帶著孩子參加的家庭，也有年輕人、長者以及不同族裔的民眾，現場從孩童到白髮蒼蒼的老人，都能找到適合自己的活動，呈現跨年齡、跨文化的熱鬧氣氛。

下午2時活動開場，市集現場設置近30個攤位，內容涵蓋手作、遊戲、藝術創作、親子活動及生活用品等，讓參加者不只是逛市集，也能親自動手體驗。

其中，Charlie’s Creative Factory提供3D列印趣味小物與盲盒。Hello Japan!則透過五十音翻牌遊戲，讓孩子在遊戲中認識日文發音。Build & Bloom以3D列印與串珠為主，讓參加者把自己的想像轉化為實際作品。

此外，現場還有以閃亮黏土、盲盒及手工串珠為主題的攤位，以及氣球動物、海洋生物手作、解壓玩具、串珠DIY等不同選擇。部分攤位特別針對兒童設計，讓小朋友可以製作自己的作品，也有適合成年人參與的手作及遊戲。

市集加入不少具有台灣特色的元素。「Tâi-oân mih 台灣小物」帶來掛飾、貼紙及客製化鉛筆盒等商品，展現台灣文化；Summer & Emma Night Market則將台灣夜市元素帶到現場，結合夾娃娃機、趣味遊戲及手作小飾品，讓參加者感受不同於一般市集的互動體驗。除了購買商品，現場不少攤位更強調「自己動手做」。有攤位提供奶油膠DIY，讓參加者自行搭配配件製作小物；也有手作耳環、髮飾、胸針及串珠等活動，從小朋友到成年人都能參與。

主辦方表示，希望透過市集提供一個讓大家交流、創作和遊玩的空間，讓不同年齡層的人都能找到樂趣。

從現場人潮來看，活動吸引了不同年齡及背景的民眾參加。有人帶著孩子逛攤位，有年輕人結伴體驗手作，也有白髮長者在現場參與活動；不同族裔的民眾也加入其中，讓原本以親子活動為主的市集呈現出更為多元的面貌。

精華 FAQ

  • 活動吸引帶著孩子的家庭、年輕人、長者及不同族裔民眾到場，現場從孩童到白髮老人都能找到適合自己的活動，展現高度多元與跨世代參與。

  • 市集設有近30個攤位，涵蓋手作、遊戲、藝術創作、親子活動與生活用品，也有3D列印、串珠、氣球動物、奶油膠DIY等互動體驗。

  • 活動特別加入台灣小物與夜市元素，像是掛飾、貼紙、客製鉛筆盒，以及夾娃娃機和趣味遊戲，讓參加者在逛市集時感受台灣文化與交流氛圍。

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