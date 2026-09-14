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手機藏更衣室偷拍學生 加州翠西高中老師停職

記者王子涵／舊金山報導
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當地媒體報道，普里布爾除了任教外，也是翠西高中校隊美式足球隊的總教練。（取自校方...
當地媒體報道，普里布爾除了任教外，也是翠西高中校隊美式足球隊的總教練。（取自校方 Facebook）

加州聖荷昆縣（San Joaquin County）一名高中教師涉嫌將手機放在校內更衣室，偷拍正在換衣服的學生。學生意外發現手機正在錄影後立即停止錄製並刪除影片，警方隨後介入調查，48歲涉案教師普里布爾（Jeffrey Pribble）11日在校內被捕，目前已遭校方停職。

事件發生在翠西高中（Tracy High School）。警方表示，10日晚間接獲一名家長報案，稱學生在校園更衣室內發現一支正在錄影的手機。

警方調查發現，當時一名學生與數名同學正在更衣室換衣服，期間注意到一支手機正在對他們錄影。學生隨即停止錄製、刪除影片，之後將手機交給一名教師。警方校園資源警員及刑事調查人員隔日接手調查，確認手機屬於該校48歲教師普里布爾。

警方當日前往翠西高中將普里布爾逮捕。校方也宣布，在警方與學區調查結果出爐前，普里布爾將暫時停職。當地媒體報道，普里布爾除了任教外，也是翠西高中校隊美式足球隊的總教練。

翠西警局長米林頓（Sekou Millington）表示，學生應該在校園以及學習、成長的所有空間感到安全，保障學生的安全、隱私和福祉是警方高度重視的責任。他肯定學生主動向成年人反映事件，以及警員和探員迅速展開調查。

翠西高中校長瓦格爾（Jon Waggle）則在致家長信件中表示，學區理解事件可能在社區引發嚴重疑慮，校方同樣關注學生及教職員的福祉，並將以最高的專業及道德標準要求員工。目前學區正配合執法部門調查。

案件目前仍在調查中，警方呼籲掌握相關資訊的民眾與翠西警察局聯繫。

精華 FAQ

  • 事件發生在加州聖荷昆縣的翠西高中，地點是校內更衣室。警方指出，當時有學生在換衣服時發現一支手機正在錄影，因而揭露了這起偷拍疑案。

  • 學生發現手機正在對同學錄影後，先停止錄製並刪除影片，接著把手機交給一名教師處理。之後家長報案，警方與校園資源警員接手調查。

  • 警方已逮捕48歲教師普里布爾，校方也在調查結果出爐前將他暫時停職。案件仍在調查中，警方呼籲知情民眾提供相關線索。

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