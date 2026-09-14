避免資料中心開發不透明 聖荷西擬限保密協議

聖荷西擬限制官員簽保密協議。（記者龔玥╱攝影）

隨著民眾對資料中心及相關開發項目的不信任升高，聖荷西 市議會正在考慮禁止市議員簽署保密協議，避免官員因協議限制，無法向公眾談論重大開發項目。

聖荷西焦點(San Jose Spotlight)報導，聖荷西市議會「規則與開放政府委員會」日前一致通過提案，要求市經理辦公室制定相關政策，確保包括資料中心在內的開發項目維持透明度。

該委員會由五名市議員組成，希望建立一套審查企業專有資訊的程序，讓市府官員可以了解企業提供的機密資料，同時不必簽署保密協議（NDA）。相關政策預計最快下周、或在本月底前重新提交委員會審議，具體時間取決於市府工作人員起草政策所需時間。

第五選區市議員歐蒂斯（Peter Ortiz）是提案主要提出者之一。他表示，市議員是為公眾服務，而不是為私人企業服務，任何希望獲得市府批准的公司，都不應決定民選官員可以向選民透露哪些資訊。當市府考慮可能影響聖荷西未來數十年的重大開發、基礎建設、資料中心或其他項目時，公眾有權了解相關資訊。

歐蒂斯表示，目前他並不知道有聖荷西現任市議員因資料中心項目簽署保密協議，但這項提案主要是預防性措施，目的是提前保護公眾對市府的信任以及政府透明度。

目前，聖荷西正逐步建立資料中心統一標準，以規範這類設施如何興建，以及開發商如何減少環境影響、支持經濟發展。

由於擔心資料中心對能源、環境及社區造成影響，部分居民要求在相關統一標準正式確定之前，暫停批准新的資料中心項目。市議會預計在12月就暫停開發的要求作出決定。

支持保密協議的企業則表示，簽署NDA主要是為了保護商業秘密，同時讓企業能夠與地方政府進行談判。但批評人士認為，過度保密可能讓大型企業避開地方反對聲音，快速推進資料中心項目。

聖荷西這次提出的政策並非要取消企業依法受到保護的商業秘密或其他專有資訊。提案文件指出，政策主要目的是避免民選官員受到保密協議限制，無法向公眾公開可以合法披露的資訊。