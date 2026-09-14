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延續白蘭精神 舊金山金銀島新體育館開幕

記者王子涵／舊金山報導
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開幕周末同時舉行首屆白蘭紀念盃，吸引來自多倫多、波士頓、紐約、西雅圖等地的球隊參...
開幕周末同時舉行首屆白蘭紀念盃，吸引來自多倫多、波士頓、紐約、西雅圖等地的球隊參賽。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市體育俱樂部（San Francisco Sport Club）13日在金銀島舉行新場館開幕典禮暨首屆「白蘭紀念盃」（Rose Pak Memorial Cup）男子九人排球賽頒獎儀式，並宣布向白蘭社區基金（Rose Pak Community Fund）捐贈2萬元，支持白蘭紀念助學金。雙方同時宣布，2027年起將新增四個獎助類別，總額一萬元，支持在體育、創意及藝術等領域表現突出的低收入家庭學生。

男子九人排球在舊金山市華人社區已有逾70年歷史，但長期缺乏固定的專屬場館。此次啟用的舊金山市體育俱樂部位於金銀島440 California Avenue，俱樂部於2026年成立，並於今年9月正式啟用。 開幕周末同時舉行首屆白蘭紀念盃，吸引來自多倫多、波士頓、紐約、西雅圖等地的球隊參賽。

俱樂部創辦人兼董事總經理切尼(Connie Cheney)表示，成立俱樂部之初，團隊便承諾在發展體育的同時，回饋孕育許多人的社區。她宣布，俱樂部將與白蘭社區基金合作，自2027年起在現有「白蘭助學金」架構下新增四個獎項，總額一萬元，鼓勵來自低收入家庭、在運動、創意及藝術等不同領域展現才華的年輕人。

Cheney表示，每一名年輕人都值得有人在身旁支持，而俱樂部也不希望等到明年才開始履行回饋社區的承諾，因此今年先捐出兩萬元，支持白蘭社區基金及其助學金項目。俱樂部亦將社區回饋列為長期計畫，部分會員收入將投入訓練、場地及器材等項目。

白蘭社區基金共同創辦人兼董事何文健（David Ho）代表基金會接受捐款。他表示，今年適逢白蘭社區基金成立10周年。白蘭從記者轉型成為社區領袖，一生為華埠、華裔民權以及弱勢群體發聲，華埠地鐵站亦以她命名。

何文健表示，許多當天參與活動的承包商、建築師及工程師，本身就是「美國夢」的縮影。他們從中國大陸、台灣、香港、澳門等地來到美國，在此建立家庭、供子女上大學、購買第一棟房屋並創辦自己的事業。他相信，如果白蘭仍在世，看到社區今天的發展，以及新一代繼續傳承這份精神，會感到十分欣慰。

「白蘭助學金」於2017年設立，迄今已發放逾13萬7500元，主要支持具有領導潛力、並有志投入公共服務的亞裔美籍學生，不少得獎者來自移民家庭，也是家中首位進入四年制大學的學生。此次公布的獎項屬現有助學金項目新增類別，而非另設基金。

新場館亦將體育與藝術結合。藝術家孟章(Landon Zhang Meng，音譯)在場館內創作大型畫作「Voyage Record」，尺寸達80呎乘32呎。他表示，經團隊查證，目前未發現灣區有尺寸更大的室內帆布畫作。作品以「自我修養」及航行為主題，並追溯至1939年金門國際博覽會（Golden Gate International Exposition）的「Pacific Unity」雕塑。

由於作品規模巨大，觀眾無法站在單一位置看清全貌，必須在場館內移動、靠近及退後，以不同角度體驗作品。且尼表示，這也是俱樂部希望建立的特色：「來到這裡，不是到健身房看藝術，而是在畫廊裡運動。」

精華 FAQ

  • 俱樂部先捐出2萬元給白蘭社區基金，支持白蘭紀念助學金，並宣布自2027年起新增4個獎助類別，總額1萬元，鼓勵低收入家庭學生。

  • 男子九人排球在舊金山華人社區已有逾70年歷史，卻長期缺乏固定場館；新場館啟用後舉辦首屆白蘭紀念盃，象徵運動傳承與社群凝聚。

  • 場館內設有藝術家孟章創作的80呎乘32呎大型畫作《Voyage Record》，以航行與自我修養為主題，讓場館成為結合運動與藝術的共享空間。

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