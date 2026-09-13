防AI搶位 金山名店改抽籤預訂 避免第三方轉售牟利

舊金山人氣中式精緻料理餐廳馥薈華為避免預訂位置遭第三方轉售牟利，決定改採抽籤方式提供預訂名額。（取自馥薈華Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 舊金山8座位名店馥薈華因疑遭機器人與第三方轉售搶位，將停用先到先得預訂，改以抽籤分配名額以減少亂象。

馥薈華（Fù Huì Huá）是舊金山 一家中式精緻料理餐廳，店內僅有八個座位，可能是灣區 最難訂到位的餐廳。

舊金山紀事報報導，馥薈華是由父子檔葛威廉（William Ge，音譯）和葛濤（Tao Ge，音譯）共同經營。幾個月前，他們注意到，餐廳使用的預訂平台Tock出現愈來愈多異常狀況，例如，同一個信用卡號碼被多個Tock帳戶使用，以及預訂使用的顧客姓名與實際用餐者姓名不符，這代表可能有第三方一次獲得多個預訂名額，並進行轉售。

葛濤表示，如果發現預訂資訊有問題，他會取消這個帳戶的後續預訂，但因為餐廳收到預訂時會先收取全額費用，取消這些預訂意味著需要退款，有時會對餐廳造成財務損失。

葛濤說：「我們花了大量時間核對每位顧客的預訂訊息，我實在很不願意做這些事。我們的主要工作是做料理。」

有鑑於此，葛威廉父子近日在Instagram上宣布，他們將不再於每周五晚上8時透過Tock以先到先得的方式開放預訂，取而代之，從9月11日起，他們將以隨機抽籤方式，向Tock候補名單Notify上的顧客提供預訂名額，優先考慮的是過去兩個月未光顧過其餐廳的顧客，或來店頻率與餐廳更換菜單頻率大致相同的顧客。

葛濤表示，馥薈華每周平均只接待64位顧客，通常每日只安排一輪用餐，有時兩輪，因此很難接待所有有興趣前來的客人。

餐廳預訂系統網站近年來十分盛行，最近更有許多精通人工智慧的食客開始編寫自己的機器人自動預訂程式，或是使用人工智慧代理來搶占熱門餐廳的預訂位置。這些機器人程式會反覆造訪預訂網站，尋找新出爐的預訂時段，導致消費者更難預訂到心儀的餐廳。

加州AB 1640「餐廳預訂反盜法案」（California Restaurant Reservation AntiPiracy Act）上個月在參眾兩會獲得通過，目前正等待州長紐森（Gavin Newsom）簽署。這項法案的目的在禁止第三方以高於預訂價格出售或轉讓餐廳預訂位置。

舊金山人氣中式精緻料理餐廳馥薈華為避免預訂位置遭第三方轉售牟利，決定改採抽籤方式提供預訂名額。（取自谷歌地圖）