沉寂10年 華埠「皇后酒樓」再開門 老地標變文化據點

舊金山華埠地標之一皇后酒樓，封閉約十年後12日重新開門，舉辦「街坊開放日」；未來將轉型為華埠藝術文化園區的重要據點。（記者李怡/攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 沉寂近10年的舊金山華埠皇后酒樓大樓重新開門，CMAC以開放日啟動社區參與，並計畫把這處老地標轉型為華埠文化藝術據點。

沉寂約十年的舊金山華埠 老地標「皇后酒樓」（Empress of China）大樓，周六（12日）重新向社區敞開大門。華埠藝術媒體合作社（Chinatown Media & Arts Collaborative，CMAC）舉辦「皇后有請，街坊開放日」邀請居民重新走進位於都板街838號的歷史建築，也為這座承載數代華人 婚宴、聚會與社區記憶的大樓揭開新的文化篇章。

周六開放日活動，包括藝術家製作的歷史照片與影片投影、藝術及身心活動，以及多項適合家庭參與的節目。活動免費向公眾開放。

皇后酒樓大樓建於1966年，今年正值落成60周年。昔日的皇后酒樓曾是華埠最具代表性的高檔中餐館及宴會場所之一，數十年來見證無數華裔家庭的婚宴、生日、社團聚會及重要社區活動。

隨著時代變遷，皇后酒樓在2015年結束近半世紀的營業，大樓之後易手，2016年起基本不再向公眾開放。時隔約十年，普通民眾周六終於再次有機會走進這座華埠地標。

今年4月，CMAC宣布收購皇后酒樓大樓，將其納入華埠由社區主導的藝術文化園區，希望將這處歷史地標轉型為展示華裔歷史、藝術與文化的重要場所。

CMAC的規畫不只是保存一座老建築，而是希望以皇后酒樓大樓為核心，串聯都板街一帶現有文化空間，形成新的華埠文化園區。其中包括都板街800號的Edge on the Square，以及附近華人文化中心、美國華人歷史學會等機構，藉藝術、展覽及公共活動為華埠帶來更多人流。

皇后酒樓所在的都板街近年也面臨傳統零售式微、遊客消費模式改變等挑戰。社區組織希望透過文化與藝術活動，把這條歷史悠久的華埠商業街轉型為兼具歷史、文化、餐飲及藝術體驗的走廊。

周六的開放日只是第一步。CMAC表示，這是未來一系列社區參與活動的開始，將邀請居民分享與皇后酒樓有關的記憶，也提出對大樓未來用途的想像，讓華埠居民共同參與規畫。