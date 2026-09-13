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16歲華裔少女 陳敏琪古箏慈善音樂會 融合舞蹈、書法、光影

記者李怡／舊金山報導
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「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）
「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）

由醉楓堂國際藝術協會、美國嶺南國際藝術家協會及大明星戲院主辦的「劍膽琴心–陳敏琪古箏慈善音樂會」，在舊金山華埠大明星戲院舉行。年僅16歲的華裔少女陳敏琪，以古箏為主軸，結合舞蹈、書法及光影藝術，呈現多年學藝成果，也以演出傳遞傳承中華文化的心意。

「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）
「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）

音樂會以「大魚」和「雲宮迅音」揭開序幕。隨後，陳敏琪接連演奏「春到湘江」、「高山流水」等曲目。從空靈婉轉到慷慨激昂，多種曲風交替呈現，展現古箏豐富的音色與表現力。

「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）
「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）

其中，融合舞蹈與現場書法的「影」成為當天演出的亮點。伴隨鼓聲和舞姿，陳敏琪在丈六宣紙上揮毫創作。墨色、琴聲與舞台光影彼此呼應，將中國傳統藝術中的聲、形、意、韻融為一體，獲得觀眾熱烈掌聲。

陳敏琪在丈六宣紙上揮毫創作，她融合舞蹈與現場書法的「影」成為當天演出的亮點。（受...
陳敏琪在丈六宣紙上揮毫創作，她融合舞蹈與現場書法的「影」成為當天演出的亮點。（受訪者供圖）

陳敏琪在美國出生、成長，多年來持續學習古箏，並積極參與社區公益及文化交流活動。這場個人慈善音樂會除了呈現她的學習成果，也展現海外華裔新生代親近傳統文化、以自身所長回饋社區的努力。

「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）
「劍膽琴心」陳敏琪古箏慈善音樂會在舊金山舉行。（受訪者供圖）

當天另有多名青少年演奏者及來賓登台助演。古箏、鼓樂、舞蹈、書法和舞台光影交織，使演出既保留傳統文化韻味，也增添現代舞台藝術的節奏與活力。

音樂會策畫人、古箏教師房奕表示，舉辦這場音樂會不只是展示一名孩子的成長，也希望讓更多人看見，中華傳統文化能夠在海外年輕一代心中扎根。「文化傳承並不遙遠，它就在每一次練習、每一次登台和每一份善意之中。」

精華 FAQ

  • 音樂會由醉楓堂國際藝術協會、美國嶺南國際藝術家協會及大明星戲院共同主辦，並在舊金山華埠大明星戲院舉行，屬於結合公益與文化展演的活動。

  • 她以古箏為主軸，演奏了「大魚」、「雲宮迅音」、「春到湘江」、「高山流水」等曲目，並融合舞蹈、現場書法與光影效果，呈現從空靈到激昂的多樣音色。

  • 除了展現陳敏琪多年學藝成果，活動更希望讓外界看見海外華裔新生代如何親近傳統文化，並透過藝術表演與慈善行動回饋社區、促進文化傳承。

華裔 舊金山 華埠

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