金山灣區華人運動大會舞蹈賽 18組較勁 舞碼風格多元
第42屆金山灣區華人運動大會舞蹈比賽11日登場，今年從過去的排舞比賽擴大為綜合舞蹈賽，共有18組選手參賽，從古典舞、民族舞，到國標舞、排舞、現代舞及佛拉明戈等不同舞種輪番上陣。經過一下午競賽，藝霞歌舞團以國標舞「苦酒的探戈」拿下單雙人組冠軍，團體組冠軍則由星藝舞團以「Flamenco Passion 佛拉明戈之戀」奪得。
華運會主委陳立功表示，今年比賽不再局限於排舞，包括探戈、華爾滋等不同舞種都可參加，並依參賽人數分為單雙人組及團體組。
18組參賽者舞碼風格多元，菁彩舞集帶來「書簡舞」，星舞韵演出古典舞「美人吟」，Michelle & Cindy則以現代舞演繹台語歌曲「港都夜雨」；團體演出也涵蓋流行舞、國標舞及佛拉明戈等。
部分團隊也將人生經歷融入演出，有舞者回憶小時候在台灣正值歌舞團及舞台劇盛行年代，對巡迴歌舞團留下深刻印象，如今以昔日歌舞團名稱參賽，希望在人生進入「金色年華」後，完成年輕時的舞台夢想；另有舞團以「背帶情深」呈現上世紀60年代婦女帶著孩子在田間、茶園勞動的身影，表達母愛、責任與奉獻。
比賽結果，單雙人組由藝霞歌舞團奪冠，星舞韵、愛舞分獲亞、季軍；團體組由星藝舞團奪冠，Jumping Angels與The Charmed同分並列亞軍，San Jose Joyful Dance Troupe獲季軍。
三位評審也分別給予講評。林貴香表示，今年各隊無論舞蹈、服裝及舞台表現都各有特色；評分除了技巧，也考量創意、服裝與台風，尤其舞者在台上是否帶著笑容與自信。
林秀蓮則表示，舞蹈不只是把動作做好，更重要的是音樂性與情感表達，舞者應感受音樂中的呼吸、強弱與情緒，讓舞蹈成為自己的語言。
李美莉表示，今年比賽項目多元，每支隊伍背後都付出許多汗水與努力，對舞蹈的堅持本身就是一種收穫。
今年賽事不再只限於排舞，而是擴大為綜合舞蹈賽，探戈、華爾滋等舞種都能參加，並依人數分成單雙人組與團體組，讓比賽類型更豐富。 本屆共有18組參賽者登場，舞碼涵蓋古典舞、民族舞、國標舞、排舞、現代舞與佛拉明戈等，從傳統到現代、從個人到團體都能看到不同風格。 單雙人組由藝霞歌舞團以〈苦酒的探戈〉奪冠，團體組則由星藝舞團以〈Flamenco Passion 佛拉明戈之戀〉封后。評審認為各隊在技巧、創意、服裝、台風與情感表達上都很有特色。
精華 FAQ
今年賽事不再只限於排舞，而是擴大為綜合舞蹈賽，探戈、華爾滋等舞種都能參加，並依人數分成單雙人組與團體組，讓比賽類型更豐富。
本屆共有18組參賽者登場，舞碼涵蓋古典舞、民族舞、國標舞、排舞、現代舞與佛拉明戈等，從傳統到現代、從個人到團體都能看到不同風格。
單雙人組由藝霞歌舞團以〈苦酒的探戈〉奪冠，團體組則由星藝舞團以〈Flamenco Passion 佛拉明戈之戀〉封后。評審認為各隊在技巧、創意、服裝、台風與情感表達上都很有特色。
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