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金山灣區華人運動大會舞蹈賽 18組較勁 舞碼風格多元

記者王湘涵／密爾比達報導
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第42屆金山灣區華人運動大會舞蹈比賽11日在金山僑教中心登場，各界舞林高手現場爭...
第42屆金山灣區華人運動大會舞蹈比賽11日在金山僑教中心登場，各界舞林高手現場爭奇鬥豔切磋舞技。（記者王湘涵／攝影）

第42屆金山灣區華人運動大會舞蹈比賽11日登場，今年從過去的排舞比賽擴大為綜合舞蹈賽，共有18組選手參賽，從古典舞、民族舞，到國標舞、排舞、現代舞及佛拉明戈等不同舞種輪番上陣。經過一下午競賽，藝霞歌舞團以國標舞「苦酒的探戈」拿下單雙人組冠軍，團體組冠軍則由星藝舞團以「Flamenco Passion 佛拉明戈之戀」奪得。

藝霞歌舞團以國標舞「苦酒的探戈」拿下華運會舞蹈比賽單雙人組冠軍。（記者王湘涵／攝...
藝霞歌舞團以國標舞「苦酒的探戈」拿下華運會舞蹈比賽單雙人組冠軍。（記者王湘涵／攝影）

星藝舞團以「Flamenco Passion 佛拉明戈之戀」拿下華運會舞蹈比賽團...
星藝舞團以「Flamenco Passion 佛拉明戈之戀」拿下華運會舞蹈比賽團體組冠軍。（記者王湘涵／攝影）

華運會主委陳立功表示，今年比賽不再局限於排舞，包括探戈、華爾滋等不同舞種都可參加，並依參賽人數分為單雙人組及團體組。

華運會主委陳立功表示，讓大家透過華運會聚在一起，彼此學習，得到友誼與溫暖，「這就...
華運會主委陳立功表示，讓大家透過華運會聚在一起，彼此學習，得到友誼與溫暖，「這就是華運的精神」。（記者王湘涵／攝影）

18組參賽者舞碼風格多元，菁彩舞集帶來「書簡舞」，星舞韵演出古典舞「美人吟」，Michelle & Cindy則以現代舞演繹台語歌曲「港都夜雨」；團體演出也涵蓋流行舞、國標舞及佛拉明戈等。

部分團隊也將人生經歷融入演出，有舞者回憶小時候在台灣正值歌舞團及舞台劇盛行年代，對巡迴歌舞團留下深刻印象，如今以昔日歌舞團名稱參賽，希望在人生進入「金色年華」後，完成年輕時的舞台夢想；另有舞團以「背帶情深」呈現上世紀60年代婦女帶著孩子在田間、茶園勞動的身影，表達母愛、責任與奉獻。

San Jose Joyful Dance Troupe以「背帶情深」呈現早年婦...
San Jose Joyful Dance Troupe以「背帶情深」呈現早年婦女帶著孩子辛勤勞動的身影，獲得團體組季軍。（記者王湘涵／攝影）

芳華舞蹈團帶來「姑娘姑娘我等妳」，視覺效果令觀眾驚艷。（記者王湘涵／攝影）
芳華舞蹈團帶來「姑娘姑娘我等妳」，視覺效果令觀眾驚艷。（記者王湘涵／攝影）

比賽結果，單雙人組由藝霞歌舞團奪冠，星舞韵、愛舞分獲亞、季軍；團體組由星藝舞團奪冠，Jumping Angels與The Charmed同分並列亞軍，San Jose Joyful Dance Troupe獲季軍。

華運會舞蹈比賽三位評審林貴香（中）、李美莉（左）、林秀蓮（右），從舞蹈技巧、創意...
華運會舞蹈比賽三位評審林貴香（中）、李美莉（左）、林秀蓮（右），從舞蹈技巧、創意、音樂性及舞台表現等面向為參賽者評分。（記者王湘涵／攝影）

華運會主委陳立功（右）特別致贈感謝狀給林貴香老師（左），感謝她多年深耕灣區排舞、...
華運會主委陳立功（右）特別致贈感謝狀給林貴香老師（左），感謝她多年深耕灣區排舞、桃李滿天下。（記者王湘涵／攝影）

三位評審也分別給予講評。林貴香表示，今年各隊無論舞蹈、服裝及舞台表現都各有特色；評分除了技巧，也考量創意、服裝與台風，尤其舞者在台上是否帶著笑容與自信。

林秀蓮則表示，舞蹈不只是把動作做好，更重要的是音樂性與情感表達，舞者應感受音樂中的呼吸、強弱與情緒，讓舞蹈成為自己的語言。

李美莉表示，今年比賽項目多元，每支隊伍背後都付出許多汗水與努力，對舞蹈的堅持本身就是一種收穫。

精華 FAQ

  • 今年賽事不再只限於排舞，而是擴大為綜合舞蹈賽，探戈、華爾滋等舞種都能參加，並依人數分成單雙人組與團體組，讓比賽類型更豐富。

  • 本屆共有18組參賽者登場，舞碼涵蓋古典舞、民族舞、國標舞、排舞、現代舞與佛拉明戈等，從傳統到現代、從個人到團體都能看到不同風格。

  • 單雙人組由藝霞歌舞團以〈苦酒的探戈〉奪冠，團體組則由星藝舞團以〈Flamenco Passion 佛拉明戈之戀〉封后。評審認為各隊在技巧、創意、服裝、台風與情感表達上都很有特色。

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