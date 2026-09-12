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身障接送跨區免轉車 VTA「一車到底」 9月15日試辦

記者王湘涵／南灣報導
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VTA將於9月15日起試辦「One Seat Ride」計畫，符合資格的身障乘客...
VTA將於9月15日起試辦「One Seat Ride」計畫，符合資格的身障乘客往返南灣與東灣時，可搭同一輛車完成跨區行程，不必再中途換車。（翻攝自VTA會議簡報）

AI摘要

文章摘要整理：

VTA將自9月15日起試辦「One Seat Ride」，讓符合資格的身障乘客可搭同一輛車往返南灣與東灣，免在Warm Springs BART站轉車，先以小規模測試運作。

符合無障礙接送服務資格的身障乘客，往返南灣與東灣時，以後可望不用再中途下車換車。聖塔克拉拉谷交通局（VTA）10日公布「One Seat Ride」試辦計畫，預計9月15日啟動，符合資格的乘客可搭同一輛車跨越聖塔克拉拉縣與阿拉米達縣，不必像目前一樣在Warm Springs BART站轉車。

VTA表示，目前符合資格的乘客若從聖塔克拉拉縣前往東灣，需要在Warm Springs BART站從VTA ACCESS無障礙接送車輛轉搭East Bay Paratransit車輛，不僅要分別預約兩段行程、支付兩次車資，也可能面臨轉車等待。對使用輪椅或其他行動輔具的乘客而言，中途換車也增加不少不便。

這項「One Seat Ride」計畫將把原本的兩段旅程整合為一段，乘客從南灣上車後，可由同一輛車直接送往東灣指定城市，不必在兩個交通系統之間換車。VTA希望透過試辦，簡化跨區行程的預約及搭乘流程，並測試不同交通機構合作提供「一車到底」服務的可行性。

目前規畫的南灣服務起點包括聖荷西、密爾比達及金寶市，東灣目的地則包括佛利蒙、海沃、紐華克及聯合市。服務時間暫定上午8點至晚間8點，每趟收費10美元；若在出發前不到兩小時取消行程，可能仍會被收費。

從過去一年的搭乘紀錄來看，跨區服務已有一定需求。VTA會議簡報顯示，2025年7月至2026年6月間，從南灣三個試辦城市出發、轉乘East Bay Paratransit的行程共有350趟，其中聖荷西318趟、密爾比達18趟、金寶市14趟。

VTA也將透過試辦觀察，簡化跨區乘車流程後是否帶動更多使用需求；會中亦有委員詢問，若需求大幅增加，現有運能是否足以因應。VTA表示，試辦初期將維持較小規模，先評估預約流程、車輛調度及實際需求，確認運作順利後再考慮擴大，同時避免影響既有無障礙接送服務。

精華 FAQ

  • 這項試辦主要是解決身障乘客跨區接送時必須中途轉車的不便。過去往返南灣與東灣需分段預約、支付兩次車資，還要在Warm Springs BART站換車，容易增加等待與移動負擔。

  • 南灣起點規畫包括聖荷西、密爾比達與金寶市；東灣目的地則包括佛利蒙、海沃、紐華克及聯合市。符合資格的乘客可由同一輛車直接往返，減少不同交通系統間的銜接問題。

  • 試辦時間暫定為上午8點到晚間8點，每趟收費10美元，若出發前不到2小時取消可能仍會收費。VTA將先觀察預約流程、車輛調度與需求變化，再評估是否擴大服務。

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