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只因父女膚色不同… 聖荷西47歲女竟指控販童 涉仇恨犯罪被捕

記者王湘涵／聖荷西報導
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一對膚色不同的父女走在路上被誤當成人口買賣。圖為示意圖。(圖/AI生成)
一對膚色不同的父女走在路上被誤當成人口買賣。圖為示意圖。(圖/AI生成)

聖荷西一名父親帶著女兒外出時，因兩人膚色不同，竟遭陌生女子懷疑是在「販運」小孩。雙方交涉影片在網路瘋傳後，警方展開調查，並發現這名女子還涉及聖荷西其他多起事件。警方10日將該名47歲女子逮捕，涉嫌跟蹤、仇恨犯罪等多項罪名，目前案件仍在調查中。

事件發生在6日上午，地點位於聖荷西南部Almaden地區Aspen Creek 6400號街區。警方表示，女子開車多次接近一對父女，並對兩人發表帶有歧視性的言論，警方接獲仇恨動機事件通報後介入調查。

根據父親拍攝、之後在社群媒體廣泛流傳的影片，女子從車內與父女交談，不僅聲稱自己「與聯邦政府合作」，還質疑女孩是否真的是男子的女兒。父親在社群媒體形容自己是「棕色人種」（brown），女兒則是半白人（half-white）。

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▲ 影片來源：tiktok＠yosemiteshyam（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片中，女子直接以兩人膚色不同為由，表示女孩看起來是白人、父親則是有色人種，因此懷疑男子可能正在「購買、販賣或販運」這名孩子。父親面對突如其來的指控相當錯愕。

聖荷西警方表示，調查人員利用自動車牌辨識系統確認涉案車輛及女子身分，進一步調查時發現，同一名女子還涉及聖荷西市內其他一系列案件，其中包括9日在南聖荷西一所高中發生的騷擾事件。

警方另接獲通報，社群媒體上出現涉及高中女生更衣室的拍攝影像，相關事件也受到調查。

隨著多起事件浮上檯面，聖荷西警局攻擊案件組針對相關案件展開調查，之後在聖荷西找到並逮捕這名女子，她被送往聖他克拉拉縣主監獄，涉嫌罪名包括跟蹤及仇恨犯罪等。

精華 FAQ

  • 起因是父親帶著女兒外出時，遭一名陌生女子因兩人膚色不同而懷疑是在販運孩子，並當場發表帶有歧視性的言論，因此引發社會關注與爭議。

  • 警方透過自動車牌辨識系統確認涉案車輛與女子身分，進一步調查後發現她還涉及聖荷西其他多起事件，包括高中騷擾案與社群媒體相關影像事件。

  • 聖荷西警方在市內找到並逮捕這名47歲女子，將她送往聖他克拉拉縣主監獄，涉嫌罪名包括跟蹤、仇恨犯罪等多項指控，案件仍在持續調查。

社群媒體 仇恨犯罪 聖荷西

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