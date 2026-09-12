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糖葫蘆、臭豆腐開賣 舊金山華埠夜市吸客嘗鮮

記者李怡／舊金山報導
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舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞...
舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞洲小吃集中亮相。（記者李怡/攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊金山華埠夜市在都板街登場，逾40個攤位吸客嘗鮮。
  • 重點二：糖葫蘆、臭豆腐與煎餃奶茶等小吃，成為夜市亮點。
  • 重點三：夜市結合舞獅、音樂與市集，帶動華埠夜間人潮。

舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，從下午5時持續至晚上9時。都板街及天后廟街部分路段封閉，逾40個餐飲、零售及社區攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞洲小吃集中亮相，吸引居民和遊客邊走邊吃，為華埠帶來周末人潮。

活動開始前，多個攤商已搭起帳篷、搬入食材。記者在現場看到，都板街紅燈籠高掛，街道兩旁排列白色、藍色帳篷。行人不時停下查看菜單，也有遊客拿出手機拍照。隨着傍晚人潮增加，平日通車的街道變成步行空間。

糖葫蘆攤位格外醒目。攤位供應草莓、葡萄等水果口味，每串售價10元。色彩鮮艷的水果裹上透明糖衣，成為不少遊客拍照和嘗鮮的選擇。

舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞...
舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞洲小吃集中亮相。（記者李怡/攝影）

舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞...
舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞洲小吃集中亮相。（記者李怡/攝影）

除甜食外，現場也有黑色經典臭豆腐、煎餃等鹹食。臭豆腐攤位以「甜、酸、蒜香」等不同口味吸引顧客，並搭配飲品出售。傳統華人街頭食品與社交平台流行小吃同場出現，讓夜市既保留熟悉的家鄉味，也增加年輕人喜歡的新鮮感。

華埠夜市不只賣吃的。活動安排舞獅、現場音樂、遊戲及手工藝，天后廟街則設有活動和休息區，免費向各年齡層開放。都板街約五個街段成為主要餐飲和娛樂區，遊客可一路從攤位逛到沿街商店。

近年華埠商戶持續面對租金、人工成本上漲及平日晚間人流不足等壓力。夜市把街道短暫轉為公共活動空間，除直接為攤商帶來生意，也讓參加者走進周邊餐館、零售店和茶飲店，延長在社區停留的時間。

華埠夜市今年在每月第二個周五舉行，已逐漸成為舊金山具代表性的夜間街會。

從十元一串的糖葫蘆，到聞得到香氣的臭豆腐，這場夜市以簡單、容易品嘗的小吃拉近遊客與華人文化的距離。華埠也透過固定街會，把白天觀光區延伸為夜間消費和社區相聚的場所。

舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞...
舊金山華埠夜市11日晚在都板街登場，攤位沿街排開，糖葫蘆、臭豆腐、煎餃、奶茶等亞洲小吃集中亮相。（記者李怡/攝影）

精華 FAQ

  • 夜市在都板街登場，並延伸到天后廟街部分路段，活動自下午5時至晚上9時，現場共有逾40個餐飲、零售與社區攤位，形成熱鬧街會。

  • 糖葫蘆攤位以草莓、葡萄等水果口味最吸睛，每串10元；另有黑色經典臭豆腐、煎餃與奶茶等小吃，兼具傳統華人風味與年輕人喜愛的話題感。

  • 夜市安排舞獅、現場音樂、遊戲與手工藝，並設休息區，讓遊客停留更久，也把人流導入周邊餐館、零售店和茶飲店，為商戶創造更多生意。

舊金山 華埠 華人

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