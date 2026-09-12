聚焦AI人才 亞裔工程師獎9月19日矽谷登場

2025至2026年度美國亞裔工程師獎（AAEOY）暨大會將於9月19日在聖克拉拉會議中心舉行，今年活動聚焦AI、工程人才培育及亞裔科技人才。（翻攝自AAEOY官網）

AI摘要 文章摘要整理： 2025至2026年度AAEOY大會在矽谷登場，除表揚亞裔科技菁英，也透過AI論壇、學生座談與作品展示，聚焦AI創新及工程人才培育。

2025至2026年度美國亞裔 工程師獎（AAEOY）暨大會將於9月18日至19日在矽谷 登場，今年除表揚科技、工程及學術界傑出亞裔人士，也將焦點放在AI發展及新世代工程人才培育。

今年得獎者包括英特爾執行長陳立武，獲頒傑出終身成就獎；史丹福大學 Doerr永續發展學院院長Arun Majumdar則獲傑出科學與技術領導力獎。

大會18日先在聖荷西舉行受邀者限定的歡迎晚宴，主要公開活動則於19日在聖克拉拉會議中心登場。主辦單位特別鼓勵國高中學生、家長及專業人士參與。

其中一場論壇聚焦「AI如何改變技術、商業與創新」，從年輕工程師、AI新創公司到企業高階主管的不同角度切入，並安排主題演講、技術分享及AI新創領導力座談，探討AI創業及產業發展。

另一場論壇則鎖定學生及家庭，以「工程人才養成之路」為主題，討論AI時代如何培養下一代工程及科技人才。講者包括Majumdar與Perplexity AI共同創辦人暨策略長Johnny Ho。Johnny Ho也是競賽程式設計高手，曾三度獲得國際資訊奧林匹亞（IOI）金牌，2012年更以滿分拿下世界第一，之後進入哈佛大學攻讀數學與電腦科學。

活動也將安排「明日之星」青年世代傳承座談，邀請六名歷屆CIE/USA-SF獎學金得主分享從高中升學、大學生活到科技職涯的經驗。這些年輕人目前在微軟（Microsoft）、Netflix、Pinterest等科技企業，以及哈佛大學、洛杉磯加大、喬治亞理工學院等校發展。

今年大會另安排全國AIGC影片挑戰賽成果展示，學生以「Engineering Changes the World」為主題，利用生成式AI進行故事創作，獲得全國獎項的學生作品將在活動中亮相。

19日晚間將舉行頒獎典禮，今年得獎者來自輝達（Nvidia）、新思科技（Synopsys）、波音（Boeing）、三星電子（Samsung Electronics）及Perplexity AI等科技企業與研究機構。