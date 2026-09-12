聖荷西市中心擬活化11處空店面 增設餐廳、商店與資料中心

位於聖荷西市中心南第一街150號的零售、餐飲和資料中心綜合體改造概念圖。增設一座燈光亮麗的鐘樓，是新計畫的亮點。（Hines Interests房地產公司）

AI摘要 文章摘要整理： Hines擬改造聖荷西市中心大樓，填補11個空置店面並重啟資料中心，同時升級電力與街區設施，為南第一街與聖安東尼奧大道注入新活力。

聖荷西 市中心一棟大樓擬增設餐廳、商店與資料中心。這項開發商計畫，是對位在聖荷西南第一街（South First Street）與聖安東尼奧大道（Paseo de San Antonio）沿線的建築，進行現代化改造，電力容量也將隨之升級。

「聖荷西信使報」報導，Hines Interests房地產 公司提出計畫，旨在填補聖荷西市中心南第一街和聖安東尼奧大道沿線的空置零售空間。計畫還包括重新啟用一個目前處於閒置狀態的資料中心。

總部位在德州 的Hines Interests公司，擬重新啟用位於南第一街150號（150 South First St.）一棟面積為17萬9800平方呎大樓地面樓層的11個空置店面。這些店面總面積達3萬1000平方呎。公司於2021年以約5960萬美元買進這棟大樓，也是首次進駐聖荷西市中心房市。

Hines Interests公司的聖荷西當地土地利用顧問薛諾爾（Erik Schoennauer）表示，公司提出這項重大的社區投資計劃，目標為整修並重振所有地面樓層零售空間。

新冠疫情期間，許多店家紛紛停業。如今，這家房地產公司計畫透過在步道增設戶外用餐區、遮陽設施與照明系統，為聖安東尼奧大道注入新活力。薛諾爾表示，將積極進行租戶招募，並提供獎勵措施，以吸引優質餐廳和零售商入駐，讓商家開展業務、服務社區。

根據規畫文件，提案一大亮點是在Paseo Place廣場旁增設一座燈光亮麗的鐘樓，這將為該區域帶來全新風貌。

Hines Interests也將對大樓進行現代化改造，包括更換建築物外觀的材料、更新照明系統及標誌。現代化改造內容包括大樓內一個建於29年前的資料中心。薛諾爾透露，資料中心已於數年前停用，其設備也已完全過時。計畫的升級工程，將把資料中心電力容量提升至40兆瓦。

薛諾爾指出，面向大眾的區域，即沿著Paseo、First Street 和 Second Street街道，將繼續保持以零售與行人體驗為核心的定位。

Hines Interests公司希望利用聖荷西「創新項目途徑計畫」（Innovative Project Pathway Program）相關條款，簡化重建審批流程，目標是讓聖安東尼奧大道變得更加舒服，展開新活力。