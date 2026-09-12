大型卡牌動漫展聖馬刁登場 寶可夢、瑪利歐配音員現身

Collect-A-Con大型卡牌及動漫流行文化展將於9月12、13日在聖馬刁登場，活動集結卡牌、動漫、電玩及各式收藏品。（Collect-A-Con官網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Collect-A-Con San Francisco將於9月12至13日在聖馬刁登場。

Collect-A-Con San Francisco將於9月12至13日在聖馬刁登場。 重點二： 展場超過900個攤位，涵蓋卡牌、動漫、電玩與收藏品。

展場超過900個攤位，涵蓋卡牌、動漫、電玩與收藏品。 重點三：寶可夢與瑪利歐配音員等多位嘉賓將與粉絲互動。

寶可夢小智、瑪利歐的經典「原聲」本周末將齊聚灣區 。大型卡牌及動漫流行文化展Collect-A-Con San Francisco將於9月12至13日在聖馬刁登場，現場集結寶可夢、遊戲王、運動卡等各式收藏品，多位知名動漫及電玩英文配音員也將現身，與粉絲見面。

活動將在聖馬刁活動中心舉行，展場預計設置超過900個攤位，商品橫跨寶可夢（Pokémon）、遊戲王（Yu-Gi-Oh!）、魔法風雲會（Magic: The Gathering）、航海王（One Piece）等交換式卡牌，以及運動卡、Funko POP!公仔、漫畫、動漫商品、電玩及復古玩具等。現場也將有卡牌送鑑、拆卡及限定商品等活動。

今年來賓陣容橫跨不同世代，曾為英文版「寶可夢」主角小智（Ash Ketchum）配音的泰勒（Veronica Taylor）將現身；長年為任天堂 （Nintendo）瑪利歐（Mario）配音的馬提內（Charles Martinet）也在來賓名單中。對不少從小接觸寶可夢及瑪利歐的玩家而言，這些陪伴童年的熟悉聲音，也成為這次活動的一大亮點。

動漫迷也能見到不少熟悉角色背後的聲音，「咒術迴戰」五條悟英文配音員唐凱吉（Kaiji Tang）、「進擊的巨人」艾連及「鬼滅之刃」嘴平伊之助英文配音員帕彭布魯克（Bryce Papenbrook），以及「進擊的巨人」米卡莎英文配音員西村特里娜（Trina Nishimura）等人，都名列這次活動嘉賓。「鬼滅之刃」胡蝶忍英文配音員哈拉徹（Erika Harlacher）及曾為「航海王」魯夫等角色配音的施羅德（Erica Schroeder）也將參加。

寶可夢迷還能在現場聽到熟悉旋律，演唱英文版「寶可夢」經典主題曲的佩奇（Jason Paige）也將參加活動，並帶來經典主題曲演出。除了動漫及電玩相關嘉賓，美國饒舌歌手瓦卡（Waka Flocka Flame）也將帶來現場演出。

Collect-A-Con以卡牌收藏為主軸，同時涵蓋動漫、漫畫、電玩及流行文化，活動除了卡牌及收藏品買賣，也安排名人座談、簽名及合照，並有現場拆卡、卡牌送鑑、限定卡及宣傳商品等，民眾也可穿著Cosplay服裝入場。

Collect-A-Con San Francisco將於12日上午10時至下午6時、13日上午10時至下午5時舉行。七歲以下兒童可免費入場。