沙加緬度補助加碼 換草坪最多可領5000美元

沙加緬度市限時提高「草坪改造補助」，每戶最高5000美元。(取自沙加緬度官網)

沙加緬度市公用事業局宣布，限時提高「草坪改造補助」（Grass Conversion Rebate），獨棟住宅居民只要在2027年2月28日前提出申請，將前院、側院或後院草坪改造成節水景觀，每平方呎可獲2.5美元補助，每戶最高5000美元。

這次補助力度明顯提高。市府原本每平方呎補助1.5美元，每戶最高3000美元；如今每平方呎增加1美元，最高補助也增加2000美元。依照每平方呎2.5美元計算，若要領足5000美元，必須符合資格且改造約2000平方呎草坪。

市府表示，提高補助主要是希望進一步降低住宅戶外用水。沙加緬度市節水協調員William Granger指出，家庭用水很大一部分發生在戶外，改變庭院景觀，可以對整體用水量產生明顯影響。市府希望藉由提高補助，吸引更多居民將傳統草坪改造成既美觀、實用，又更適合沙加緬度氣候的節水庭院。

對於有意改造、卻不知道如何規畫的屋主，市府另外提供景觀設計補助。居民透過市府核准的景觀設計師規畫前院，可獲得最高200美元的專業設計費用補助。

節水協調員表示，居民不需要在開始申請前，就決定新庭院的完整樣貌。市府的景觀設計協助計畫，可根據房屋條件、居民需求及沙加緬度當地氣候，協助擬定適當的景觀改造方案。

沙加緬度推動草坪改造並非新措施。市府自2014年推出相關補助計畫以來，居民已累計將近200萬平方呎草坪改造成節水型景觀。此次提高補助，旨在擴大居民參與，減少需要大量澆灌的傳統草坪。

除了獨棟住宅，多戶住宅也可享有加碼後每平方呎2.5美元的補助，包括出租公寓、共管公寓以及屋主協會（HOA）管理的社區。這類物業若進行草坪汰換、灌溉設備升級或安裝智慧灌溉控制器等節水工程，符合規定者最高可獲得5萬美元補助。

須提醒的是，這項補助屬於限時措施，有意申請的獨棟住宅用戶必須在2027年2月28日前提出申請。至於哪些草坪符合資格、改造後可使用哪些植物或景觀材料，以及申請前是否需要接受查核等細節，居民應先確認市府草坪改造補助規定，再開始施工，以免影響補助資格。