沙市老屋列歷史地標享房產稅優惠 仍可改建 但須先審查

獲認證歷史地標的1957 13th Avenue外觀，是都鐸復興式建築代表。(取自沙加緬度市府官網)

沙加緬度市議會近日將四處房產列入「沙加緬度歷史與文化資源名錄」（Sacramento Register of Historic and Cultural Resources），包括三棟住宅及一所校舍，建造年代橫跨1901年至1941年，呈現四種不同建築風格。

被指定為歷史地標不代表房屋從此「不能動」。市府強調，房產仍可改建，但涉及未來開發或外觀變更時，須接受審查並考量具有歷史價值的部分。此外，列入名錄後還可取得申請Mills Act的資格；屋主若承諾長期保存及維護歷史房產，可能獲得房產稅減免，使歷史保存除了文化價值之外，也具有實際的經濟誘因。

此次新增的四處歷史地標，分別代表安妮女王式、西班牙復興式、都鐸復興式及殖民復興式等不同時期的建築特色，見證沙加緬度早期社區的發展。

歷史最悠久的是橡樹公園（Oak Park）3137 33rd Street住宅，建於1901年。橡樹公園是沙加緬度最早隨著有軌電車發展形成的郊區，許多勞工及移民家庭曾在此落腳。這棟住宅是當時勞工階層安妮女王式住宅的現存代表，保留陡峭山牆、裝飾性桁架、不對稱格局及凸窗等特色。

位於5241 J Street的原艾爾多拉多學校（El Dorado School）於1921年啟用，是沙加緬度學區1920年代興建校舍計畫的一部分。這座校舍採西班牙復興式設計，以陶瓦屋頂、灰泥外牆、拱形入口、拱廊及裝飾鐘樓為特色。主校舍與禮堂分別由當時知名建築師兄弟James Dean及Charles F. Dean設計。學校雖於1974年關閉，至今仍保留大部分歷史外觀。

1957 13th Avenue住宅建於1928年，是都鐸復興式建築代表，擁有陡峭山牆屋頂、多格窗、拱形入口及醒目煙囪。由於歷年外觀改動有限，大部分原始設計仍保存至今。

另一棟位於東沙加緬度1445 45th Street的住宅建於1941年，屬殖民復興式建築，具有未上漆磚牆、裝飾砌磚、拱形入口、金屬分格窗及磚造煙囪等特色，同樣因數十年來變動不大，維持高度歷史完整性。

沙加緬度市歷史保存主任Sean de Courcy表示，每處房產都反映城市建築及社區歷史的不同面向，列入歷史名錄不僅正式確認其價值，也能在未來改建時，讓重要歷史特色獲得適當保護。

三棟住宅的屋主於2025年主動委託進行歷史價值評估；原艾爾多拉多學校則由歷史保存團體推動評估及提名。經市府人員及歷史保存委員會審查後，最終由市議會批准。

獲認證歷史地標的3137 33rd Street外觀，安妮女王式住宅。(取自河加緬度市府官網)

獲認證歷史地標的 5241 J Street外觀，採西班牙復興式建築。(取自沙加緬度市府官網)

獲認證歷史地標的1445 45th Street外觀，屬殖民復興式建築。(取自沙加緬度市府官網)