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布利桑頓一夜10店遭破門 嫌犯仍在逃

記者王湘涵╱布利桑頓報導
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東灣布利桑頓10日凌晨至少10家商店接連遭破門。圖為布利桑頓市中心街景，非案發地...
東灣布利桑頓10日凌晨至少10家商店接連遭破門。圖為布利桑頓市中心街景，非案發地點。（記者王湘涵╱攝影）

東灣布利桑頓10日凌晨發生連環商家破門竊案，至少10家店面接連遭鎖定。多名身穿黑衣的嫌犯砸破商家玻璃門闖入，部分店家收銀機內現金遭竊。警方一度發現嫌犯車輛並展開追捕，但考量公共安全後停止追車，嫌犯最終逃逸。

根據NBC灣區新聞報導，10日凌晨約4時30分，NBC灣區一名攝影記者在Santa Rita Road附近目擊其中三起破門案，約四至五名身穿黑衣的人砸破商家前門玻璃後闖入，隨後搭乘一輛銀色汽車離開。NBC灣區記者雷德爾(Bob Redell)隨即報警，三輛布利桑頓警車在數分鐘內趕抵現場。警方試圖包圍嫌犯車輛，但嫌犯仍駕車逃離，警方隨後展開短暫追捕。

嫌犯車輛沿Valley Avenue行駛，之後轉上Stanley Boulevard，逃逸過程中甚至關閉車燈，警方一路追至Isabel Avenue附近，最終因考量公共安全決定停止追捕。

在Santa Rita Road一帶案件發生前，警方已接獲其他商家遭闖入的報案。約凌晨3時50分，鄰近利佛摩Premium Outlets的Pacific Pearl購物中心已有數家商家遭到破門，警方當時正在搜尋涉案嫌犯。其中一家韓式炸雞餐廳的監視器畫面顯示，多人砸破店面入口後迅速闖入，並在短時間內帶走現金後離開。

截至目前，部分遭鎖定商家的收銀機內現金遭竊，店面玻璃等設施也遭到破壞。警方尚未公布所有受害商家的完整名單，也尚未公布是否有人遭逮捕，案件仍在調查中。

精華 FAQ

  • 案件主要發生在10日凌晨，約4時30分，警方先前在更早的3時50分左右也接獲鄰近商場多家店遭破門的報案，顯示嫌犯在短時間內連續犯案。

  • 根據目擊與監視器畫面，多名身穿黑衣的嫌犯先砸破店面玻璃門，再迅速闖入店內，部分店家收銀機內現金被拿走，現場玻璃與門面也遭到破壞。

  • 警方曾試圖包圍並追捕嫌犯車輛，嫌犯沿著Valley Avenue、Stanley Boulevard逃逸並一度關閉車燈，但警方追至Isabel Avenue附近後，考量公共安全而停止追車。

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