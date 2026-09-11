前員工李婉兒告中華總商會高層性侵 索賠至少100萬元

2024年7月，前主席、監事會主席劉運方(右)再次擔任中華總商會主席，李婉兒(左)成為商會成立以來首位女性副主席。中為舊金山市前市長布里德。(本報檔案照)

舊金山 中華總商會(San Francisco Chinese Chamber of Commerce)一名前員工指控商會領導層、包庇那些曾對她進行長達12年騷擾和貶低的男性，稱這些人甚至曾闖入她的旅館房間，對她進行性侵 ，並脅迫她保持沉默。

根據新聞媒體「舊金山標準」(The San Francisco Standard)獲得信件顯示，商會於7月解雇李婉兒(Judy Lee)，理由是她在辦公桌區域安裝監視器。商會三名員工曾因該攝影機引發的職場隱私問題，起訴商會。

李婉兒如今也對商會提起訴訟。她日前向舊金山高等法院提交的訴狀中，指控商會存在不當解雇、性別歧視、未能防止性騷擾以及其他不當行為，要求商會賠償至少100萬美元，以彌補其名譽及身心健康所受到的傷害。

李婉兒針對訴訟接受「標準」獨家採訪，這也是自6月爭議爆發以來，她首次公開談論這些涉嫌騷擾和性侵的事件。

她表示被解雇，覺得自己的名譽受到玷汙，從今年4月起就與世隔絕。失去每天帶著目標醒來的動力。現在的就業市場很艱難。只想找回正常的生活狀態。

李婉兒在訴訟指控，商會明知其領導層騷擾、特別是針對年輕女性，卻仍留用這些人。訴狀也指控商會未進行性騷擾防治培訓。

這是商會捲入的最新一輪指控風波。中華總商會前會長劉運方(Donald Luu)於6月辭職，並於同月起訴李婉兒，指控她散布關於嚴重違反職場規定與捏造重罪指控的不實言論，從而損害他的公眾聲譽。

劉運方未回應置評請求。

商會一直是這座城市一股強大的政治與文化力量，但李婉兒提起的訴訟指控稱，該組織未能保護她免受其董事會成員的侵害。訴狀最具爆炸性的指控，涉及2024年5月商會董事會成員前往墨西哥Cabo San Lucas一次旅行。訴訟稱，一名被描述為「商會官員」的人闖入李反鎖的旅館房間。

李婉兒在受訪時談到這段經歷，仍非常痛苦。據稱，那次旅行結束後，另一位參加者要求她支付屬於她的那份費用。當時李處於失業狀態，無力支付。訴狀指控，那名襲擊她的身份不明者同意代付她的那部分費用，以此讓她保持沉默。