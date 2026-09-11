金山市府撥款助攻 6家小店進駐5社區

市府撥款助攻，六家小店進駐舊金山五社區。（記者李怡╱攝影）

近日舊金山 六家獲得「店面機遇撥款計畫」支持的小企業，在全市五個社區開業。其中，從米慎區起家的文化品牌Mission Lotería，10日在米慎街2884號開設首家實體店，希望吸引居民及遊客走進社區、支持本地商家。

「店面機遇撥款計畫」由舊金山經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）管理，協助小企業承租及開設實體店面。市中心活力貸款 基金及無障礙設施改造撥款等項目，至今已協助全市超過600家企業進駐實體店面。

Mission Lotería的新店位於24街灣區 捷運（BART）站附近。市府近來正針對16街及24街兩座捷運廣場，增加公共安全部署、社會服務及外展工作，並安排本地商販及適合家庭參加的活動，希望改善環境，增加街道人流。

市長羅偉表示，像Mission Lotería這樣的小企業，為社區帶來人潮與活力。市府提供撥款協助商家成長，也希望藉此帶動商業街復甦。他坦言，16街及24街捷運廣場仍有許多改善工作，但市府將繼續與本地商家合作，提升廣場的安全及整潔程度。

新開設的實體店將兼具零售空間、遊客服務中心及社區導覽集合點等功能，也將作為舉辦活動、推廣米慎區商家的基地。

舊金山正透過PermitSF改革企業申請流程，降低商家設置人行道咖啡座及繪製店面招牌的行政負擔。目前約86%的主要許可證申請可在30天內完成審批。數位申請平台啟用後，業者也可隨時在網上提交文件。

市府撥款助攻，六家小店進駐舊金山五社區。（記者李怡╱攝影）