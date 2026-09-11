聖荷西勒死1友 再至密爾比達撞死1友…南灣女遭控2謀殺罪

密爾比達居民貝比被指控在聖荷西和密爾比達的一連串暴力事件中殺害兩名摯友。（圖/聖荷西警局提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南灣女子貝比被控在短短數小時內於聖荷西與密爾比達殺害2名親友，檢方以血液、DNA及手機等證據將兩案連結。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，一名南灣女子已被正式指控第二項謀殺罪，印證了受害者家屬的懷疑，即上月底晚些時候，她在短短幾小時內殺害了兩名親密好友：先是在聖荷西的一處住宅內扼殺並刺死其中一人，隨後又在密爾比達 的一起據稱是埋伏的事件中用車碾死了另一人。

據警方和911緊急調度員稱，現年32歲的密爾比達居民貝比（Anila Baby）周四（10日）因39歲的馬修（Ann Mary Mathew）死亡案被控謀殺。8月28日下午，馬修的丈夫在其位於聖荷西Linda Vista街的家中發現了她的屍體。

根據網上存檔的調度錄音，下午1點50分左右，馬修被發現「倒在地上，身處血泊中，身旁有一把刀」。聖荷西警方的一份宣誓書指出，馬修的頭部和四肢有傷，「且似乎曾遭勒頸」。聖塔克拉拉縣法醫隨後認定，其死因為「勒頸……頭部和面部鈍器創傷；以及切割傷」的綜合作用。

聖荷西警方當時表示，兇殺案偵探確定馬修與其推定襲擊者相互認識，貝比「很快被鎖定」為嫌疑人。

此時，貝比已在密爾比達被警方拘留，她被指控在馬修遺體被發現前不到兩小時，於密爾比達Dixon Landing路的Mill Creek Apartments公寓駕車碾壓了35歲的哈里（Anjana Hari）。

針對貝比的刑事起訴書現已修改，增列了兩項謀殺指控，她目前被羈押在縣主監獄，不得保釋。

周四下午，她在聖荷西法庭出庭受審；她未發言也未作答辯，被命令於11月17日再次出庭。她的律師喬治(Shawn George)拒絕就本案發表評論。

檢察官麥基恩（Marisa McKeown）表示，受害者家屬悲痛欲絕，正竭力試圖弄清為何她們的至親被據稱是她們最好的朋友殺害。

「調查人員目前最關注的問題是：為什麼一名女子會在大白天冷血地殺害她的兩位摯友？」麥基恩在庭審後說，。「這兩位女性都是母親。她們是我們社區的居民，她們及其家人正因這個終極疑問『為什麼有人會這麼做？』而遭受巨大痛苦。」

如果根據目前提起的指控被定罪，貝比將面臨50年至終身監禁。

新的文件顯示，兩起謀殺案之間的關聯主要基於血液、DNA和物證，這些證據將貝比與兩起死亡案件聯繫在一起，此外，馬修失蹤的手機也在被告的SUV中被發現。

貝比和哈里都住在密爾比達的同一處公寓樓內，公共記錄顯示馬修在搬到聖荷西之前也曾居住於此。他們均來自印度南部的喀拉拉（Kerala）邦。親友們已在GoFundMe平台上設立了籌款頁面，以支持馬修和哈里的倖存者。