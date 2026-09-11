聖荷西勒死1友 再至密爾比達撞死1友…南灣女遭控2謀殺罪
南灣女子貝比被控在短短數小時內於聖荷西與密爾比達殺害2名親友，檢方以血液、DNA及手機等證據將兩案連結。
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南灣女子貝比被控在短短數小時內於聖荷西與密爾比達殺害2名親友，檢方以血液、DNA及手機等證據將兩案連結。
聖荷西信使報（Mercury News）報導，一名南灣女子已被正式指控第二項謀殺罪，印證了受害者家屬的懷疑，即上月底晚些時候，她在短短幾小時內殺害了兩名親密好友：先是在聖荷西的一處住宅內扼殺並刺死其中一人，隨後又在密爾比達的一起據稱是埋伏的事件中用車碾死了另一人。
據警方和911緊急調度員稱，現年32歲的密爾比達居民貝比（Anila Baby）周四（10日）因39歲的馬修（Ann Mary Mathew）死亡案被控謀殺。8月28日下午，馬修的丈夫在其位於聖荷西Linda Vista街的家中發現了她的屍體。
根據網上存檔的調度錄音，下午1點50分左右，馬修被發現「倒在地上，身處血泊中，身旁有一把刀」。聖荷西警方的一份宣誓書指出，馬修的頭部和四肢有傷，「且似乎曾遭勒頸」。聖塔克拉拉縣法醫隨後認定，其死因為「勒頸……頭部和面部鈍器創傷；以及切割傷」的綜合作用。
聖荷西警方當時表示，兇殺案偵探確定馬修與其推定襲擊者相互認識，貝比「很快被鎖定」為嫌疑人。
此時，貝比已在密爾比達被警方拘留，她被指控在馬修遺體被發現前不到兩小時，於密爾比達Dixon Landing路的Mill Creek Apartments公寓駕車碾壓了35歲的哈里（Anjana Hari）。
針對貝比的刑事起訴書現已修改，增列了兩項謀殺指控，她目前被羈押在縣主監獄，不得保釋。
周四下午，她在聖荷西法庭出庭受審；她未發言也未作答辯，被命令於11月17日再次出庭。她的律師喬治(Shawn George)拒絕就本案發表評論。
檢察官麥基恩（Marisa McKeown）表示，受害者家屬悲痛欲絕，正竭力試圖弄清為何她們的至親被據稱是她們最好的朋友殺害。
「調查人員目前最關注的問題是：為什麼一名女子會在大白天冷血地殺害她的兩位摯友？」麥基恩在庭審後說，。「這兩位女性都是母親。她們是我們社區的居民，她們及其家人正因這個終極疑問『為什麼有人會這麼做？』而遭受巨大痛苦。」
如果根據目前提起的指控被定罪，貝比將面臨50年至終身監禁。
新的文件顯示，兩起謀殺案之間的關聯主要基於血液、DNA和物證，這些證據將貝比與兩起死亡案件聯繫在一起，此外，馬修失蹤的手機也在被告的SUV中被發現。
貝比和哈里都住在密爾比達的同一處公寓樓內，公共記錄顯示馬修在搬到聖荷西之前也曾居住於此。他們均來自印度南部的喀拉拉（Kerala）邦。親友們已在GoFundMe平台上設立了籌款頁面，以支持馬修和哈里的倖存者。
她被指先在聖荷西住宅內殺害39歲的馬修，約不到2小時後又在密爾比達以車輾死35歲的哈里，兩案發生在同一天、間隔極短。 新文件指出，血液、DNA與其他物證把貝比和兩起命案連在一起；此外，馬修失蹤的手機也在她的SUV內被找到，成為重要關鍵。 若依目前2項謀殺指控成立，她可能面臨50年至終身監禁。她目前已被羈押不得保釋，並被命令於11月17日再次出庭。
精華 FAQ
她被指先在聖荷西住宅內殺害39歲的馬修，約不到2小時後又在密爾比達以車輾死35歲的哈里，兩案發生在同一天、間隔極短。
新文件指出，血液、DNA與其他物證把貝比和兩起命案連在一起；此外，馬修失蹤的手機也在她的SUV內被找到，成為重要關鍵。
若依目前2項謀殺指控成立，她可能面臨50年至終身監禁。她目前已被羈押不得保釋，並被命令於11月17日再次出庭。
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