史丹福擬重啟擴建 20年增180萬平方呎學術空間

史丹福大學再次申請擴建。（記者龔玥╱攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 史丹福大學再提20年校園擴建案StanfordNext，擬增學術空間、宿位與教職員住宅，並以1億美元基金及交通改善方案降低外界疑慮。

史丹福大學 向聖塔克拉拉縣提交新的發展許可申請，計畫未來20年增加約180萬平方呎學術及學術支援空間、2500個學生宿位，以及約500戶教職員住宅。這也是史丹福自2019年上一輪總體使用許可更新計畫未能通過後，再次提出大型校園擴建方案。

根據山景城之聲(Mountainview Voice)的報導，這項名為「StanfordNext」的計畫，申請增加180萬平方呎學術及相關支援空間，另增加15萬平方呎社區支援設施，包括休閒設施、托兒服務，以及有助減少車輛出行的相關服務。

與史丹福2016年提出、最終未能實施的擴建方案相比，新計畫規模略小。2016年的方案原計畫到2035年增加227.5萬平方呎學術空間、550戶住宅及2660個學生宿位。當時縣政府提出包括增加2000多戶住宅、採用更嚴格的交通流量計算方式等多項條件，雙方對發展協議等問題也存在分歧，最終計畫未能推進。

這次史丹福再次提出發展協議，同時把住房、交通等區域性問題列為計畫的一部分。校方表示，新的發展協議將包括一億美元基金，用於支持區域可負擔住宅、交通、教育及其他合作項目。

在學生住宿方面，2500個新增宿位中約2000個將提供給本科生。史丹福目前為本科生提供四年校內住宿保障，並表示目前超過八成學生住在校內。校方認為，增加校內住宿可以降低學生對周邊社區住房的需求。新建學術空間主要集中在主校區，不涉及校園附近山麓地區。

交通也是過去史丹福擴建計畫引發爭議的主要議題之一。校方表示，將保留現有「不增加淨新增交通量」（no net new trips）政策，並進一步以車輛行駛里程（vehicle miles traveled）作為主要衡量指標。

為監測校園交通量，史丹福計畫在校園十多個出入口及交通管制點安裝自動車牌辨識攝影機，包括部分私人道路，以及與史丹福醫療系統和Lucile Packard兒童醫院共用停車設施的出入口。校方表示，相關資料將主要用於停車及交通管理，或依照校方政策使用。史丹福同時提出包括新建環形交叉路口、延伸道路及多模式交通轉乘中心等交通改善措施。

目前申請已提交給聖塔克拉拉縣，接下來將由縣政府進行審查，之後交由縣規畫委員會及縣監事會舉行公開聽證。最終能否按照史丹福目前提出的規模及條件推進，仍需經過縣政府後續審批程序。