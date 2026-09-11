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北加州慈濟腎友會 9月13日談慢性腎病

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加州慈濟腎友會訂於9月13日(星期日)舉辦9月份的聚會，將邀請腎臟專科醫師羅大偉主講「認識慢性腎臟病：建立患者未來治療計畫」。

羅大偉醫師多年來宣導腎臟病的衛生教育與人本治療，他將詳細介紹腎臟、如何知道腎臟功能、如何照顧並保養腎臟。在罹患慢性腎臟病之後，要如何建立患者未來的治療計畫。

此次聚會演講結束後，將開放聽眾提問交流環節。由羅醫師或其他醫療團隊的護理人員給予回答，希望能夠提供大家正確資訊與知識，讓與會者能夠更正確的照顧自己的腎臟。

慈濟在灣區舉辦腎友聚會已多年，2022年開始腎友會把過去的一些講座的影片在YouTube上面播放，讓全美國各地區有需要或興趣的朋友，可以用「慈濟腎友會」在YouTube上面搜尋自己所需要的影片。

參加腎友會聚會的講座請使用zoom ，連結如下：

https://us02web.zoom.us/j/82625726274?pwd=PPnlwuZj01h9b46R7DhTZJ0cLiGfot.1

Meeting ID: 826 2572 6274，Passcode: 2026。

也可電話：1 669 900 6833 (San Jose)、1 669 444 9171 （US）

精華 FAQ

  • 聚會訂於9月13日舉行，主題為「認識慢性腎臟病：建立患者未來治療計畫」，重點在幫助腎友了解疾病與後續照護方向。

  • 由腎臟專科醫師羅大偉主講，他將介紹腎臟功能、如何判斷腎臟健康，以及慢性腎臟病患者如何照顧與保養腎臟。

  • 講座可透過Zoom參與，也可撥打電話連線；此外，慈濟自2022年起也將部分講座影片放上YouTube，方便各地民眾搜尋觀看。

加州 灣區 慈濟

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